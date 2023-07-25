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Veda Mektubu pazartesi gününün en çok izlenen dizisi oldu

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#Veda Mektubu#Kanal D#Reyting
Veda Mektubu pazartesi gününün en çok izlenen dizisi oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 11:33

Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, sevilen dizisi Veda Mektubu ekrana gelen yeni bölümü ile yine çok izlendi.

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Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın yer aldığı dizi yayınlanan 20’nci bölümüyle seyircinin beğenisini kazandı. Dizinin yayınlanan bu bölümü; 20+Abc1 kategorisinde 3.41 reyting yüzde 12,74 izlenme payı ile, Total kategorisinde 2.71 reyting yüzde 10,67 izlenme payı ile Ab kategorisinde ise 2.23 reyting ve 9,40 izlenme payı alarak günün en çok izlenen dizisi oldu.

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Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.

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Zengin oyuncu kadrosunun yanı sıra kalplere dokunan hikayesi ile de beğeni kazanan Veda Mektubu yeni bölümleriyle her pazartesi akşamı Kanal D’de…

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#Veda Mektubu#Kanal D#Reyting