Karlı Ailesi'ni yıkan karar... Artık dönüş yok!

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Dizinin yeni bölümünde;

Alanur'un evdeki varlığından rahatsız olan Mina, öfkeden gözü dönmüş bir şekilde Beste ile kavga etti. Sesleri duyarak odaya giden Ziya, kızını sakinleştirmeye çalıştı.

Barış'ın tutuklandığını sanan Aslı, cep telefonuna gelen mesajla Mehmet'in kendisine yalan söylediğini öğrendi.

Sinir krizi geçiren Aslı'yı sakinleştirmek hiç de kolay olmadı.

ASLI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mina'yı savunurken Beste'nin kalbini kıran Ziya, Alanur'un itirafı ile yıllardır kendisinden saklanan gerçekle yüzleşti.

Bir kızını korurken, diğerini eziyorsun... Bence ne demek istediğimi anladın. Beste senin kızın!

Ziya, duydukları ile neye uğradığını şaşırırken, gerçeği bu kadar geç öğrendiği için Alanur'a kızdı.

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İkili arasındaki konuşmaya hiç beklenmedik biri şahit oldu: Mahmut!

Beste senin kızın olduğunu asla öğrenmemeli, asla!

Beste'yi bahçede ağlarken gören Mahmut, öğrendiği sırrın altında ezildi.

Nevzat ile Seher'in çevirdiği dolapların farkına varan Firdevs, gerçekleri Alanur'a anlatmaya karar verdi.

Konuşma, Aslı'nın çığlıklarıyla bölündü. Kızını sakinleştirmek için odaya koşan Alanur, sözleri ile herkesi duygulandırdı.

Aslı'ya çocukluğunda yaşadıklarını hatırlatan Alanur, "Bizim baba aslana ihtiyacımız yok, bizim bu ormandaki kimseye ihtiyacımız yok. Bir arada olursak bize kimse bir şey yapamaz..." dedi.

Beste'nin kızı olduğunu öğrendikten sonra vicdan azabı çekmeye başlayan Ziya, genç kızın gönlünü almaya çalıştı.

ZİYA'DAN BESTE'YE BABA ŞEFKATİ: KIZIM

Baba-kızı yıllar sonra hayalini kurduğu şekilde görmek Alanur'u duygulandırdı.

Aslı'yı içinde bulunduğu durumdan kurtarmaya çalışan Mehmet, odada yaptığı aramayla masanın altına gizlenen böceği buldu. Mehmet, Beste'nin de yönlendirmesiyle Hatice'yi takibe aldı.

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MEHMET, BARIŞ İLE HATİCE'NİN İŞ BİRLİĞİNİ ANLADI

Aslı'nın durumu Mehmet ve Alanur arasındaki buzları eritti.

Beste'nin baba özleminin de farkına varan Ziya, bulduğu her fırsatı kızı ile değerlendirdi.

Şimdi daha iyi anlıyorum Aslı'nın sizi neden bu kadar sevdiğini... Çünkü bizdeki eksikliği tamamlıyorsunuz...

Firdevs'ten kendisini zehirlemek isteyen kişilerin kimliğini öğrenen Alanur, soluğu Seher'in odasında aldı.

ZEHİRLEDİĞİN KADINDAN KORKUYOR MUSUN?

Sen bu evin içinde kalmış yalnız bir kadınsın. Ben sana kızmıyorum, sana acıyorum...O küçücük beyninle bu kadar büyük bir risk almak resmen cahillik... Bunun başka bir adı yok!

Alanur, odada olup bitenleri Mina ve Selçuk'a anlatmak üzereyken Ziya'nın gelişiyle sessizliğe büründü.

Mehmet ve Mahmut, Metin ile birlikte Barış'ı yakalamak için harekete geçtiler.

Hatice ile plan yapan ve ondan Aslı'yı kendisine getirmesini isteyen Barış, karlısısnda Mehmet'i görünce şoke oldu.

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Yaşanan arbede sonrası elindeki silahla Aslı'yı rehin alan Barış'ı Seher kafasına kürekle vurarak öldürdü.

Karlı Ailesi, yaşananların altından nasıl kalkacaklarını düşünürken Mina'nın Aslı'yı suçlayan sözleri yeni bir krizin fitilini ateşledi.

Tüm dünya Aslı'yı suçlasa bile bir önemi yok... Bunu söyleyen kardeşlerim olsa bile...

Alanur herkesin önünde Seher'e sarılıp, onu koruyunca bir kez daha Ziya'nın takdirini aldı.

Seher, günler sonra Ziya ile dertleşme fırsatı buldu ve ona yaşadığı pişmanlıkları anlattı. Tek amacının ailesini bir arada tutmak olduğunu söyleyen Seher, "En sonunda her şeyi kaybettim" dedi.

Dizinin final sahnesinde;

Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan Seher, ardında bir mektup bırakarak kendini ihbar etti.

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Önce çocuklarından sonra 30 yıllık eşi Ziya'dan özür dileyen Seher'in gözaltına alınışı herkesi derinden sarstı.