Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuk dizisi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Uyanış Büyük Selçuk dizisi 28 Eylül’de izleyici karşısına çıkacak. Dizide Buğra Gülsoy Sultan Melikşah’a, Ekin Koç Sencer’e, Mehmet Özgür Nizamülmülk’e, Hatice Şendil Terke Hatun’a, Leyla Lydia Tuğutlu Elçin Hatun’a, Sevda Erginci Turna’ya hayat verecek. İşte Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili bilgiler…
Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümü ile yarın akşam izleyici karşısına çıkacak. Dizi her hafta pazartesi akşamları yayınlanacak. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları arasında Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Ekin Koç, Uygun, Mehmet Özgür gibi isimler yer alıyor.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ OYUNCULARI
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları arasında Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Ekin Koç, Sevda Erginci, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Gürkan Uygun, Mehmet Özgür gibi isimler bulunuyor.
Buğra Gülsoy- Sultan Melikşah
Ekin Koç- Sencer
Mehmet Özgür- Nizamülmülk
Hatice Şendil - Terke Hatun
Leyla Lydia Tuğutlu - Elçin Hatun
Sevda Erginci- Turna
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU
Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…
Melikşah, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk’e teslim eder.
Sultan Melikşah, Sultan Alparslan’dan aldığı Selçuklu Devleti’nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.
Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah’ın fedaisi yapar. Nizamülmülk’ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.
Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah’ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah’ın anası Seferiye, Melikşah’ın oğlu Tapar’ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.
Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken’in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer’in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…
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