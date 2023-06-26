Usta oyuncu Hatice Aslan, Ya Çok Seversen ile ekrana dönüyor…

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Tanıtımlarıyla şimdiden merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu da dikkatleri üzerine çekiyor.Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı bir araya getiren dizide usta oyuncu Hatice Aslan, Kerem Bürsin’in canlandırdığı Ateş karakterinin halası Füsun Arcalı olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Hayatını aile şirketine adamış ve büyük hırsları olan Füsun, hem ailede hem de şirkette Ateş’e zorlu anlar yaşatacak gibi görünüyor.

‘Ya Çok Seversen’, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

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‘Ya Çok Seversen’ 6 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D’de başlıyor.