×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Usta oyuncu Hatice Aslan, Ya Çok Seversen ile ekrana dönüyor…

Güncelleme Tarihi:

#Ya Çok Seversen#Hatice Aslan#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 12:14

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı yeni dizisi ‘Ya Çok Seversen’, 6 Temmuz Perşembe akşamı seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturan dizi zengin oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı oyuncu Hatice Aslan ise Ya Çok Seversen’in Füsun Arcalı’sı olarak ekrana dönüyor.

Haberin Devamı

Tanıtımlarıyla şimdiden merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu da dikkatleri üzerine çekiyor.Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı bir araya getiren dizide usta oyuncu Hatice Aslan, Kerem Bürsin’in canlandırdığı Ateş karakterinin halası Füsun Arcalı olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Hayatını aile şirketine adamış ve büyük hırsları olan Füsun, hem ailede hem de şirkette Ateş’e zorlu anlar yaşatacak gibi görünüyor.

Usta oyuncu Hatice Aslan, Ya Çok Seversen ile ekrana dönüyor…

‘Ya Çok Seversen’, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

Haberin Devamı

Ya Çok Seversen’ 6 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D’de başlıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ya Çok Seversen#Hatice Aslan#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!

950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl Amberın inanılmaz hikâyesi...

950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl? Amber'ın inanılmaz hikâyesi...

#Amber Escudero-Kontostathis
Hastalar cevapları sosyal medyada arıyor ama ne kadarı doğru Polikistik over sendromu ile ilgili 10 efsane

Hastalar cevapları sosyal medyada arıyor ama ne kadarı doğru? Polikistik over sendromu ile ilgili 10 efsane

#Sağlık
Göz alıcı görünüşlerine aldanmayın... Park, orman ve kıyılardaki zararlı bitkilere dikkat Tehlikeli türler hangileri

Göz alıcı görünüşlerine aldanmayın... Park, orman ve kıyılardaki zararlı bitkilere dikkat! Tehlikeli türler hangileri?

#Bitkiler