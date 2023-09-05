Usta isimler bu dizide... Dilek Taşı 7 Eylül Perşembe akşamı başlıyor!

Haberin Devamı

“Dilek Taşı”, 80’li yıllarda geçen dram yüklü hikâyesi kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı.

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı dizide Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil ve Engin Yüksel gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Savaşçı bir kadın

“Dilek Taşı”nda Rüçhan rolünde seyirci karşısına çıkacak olan Özge Özberk, yaşadığı heyecanı ve karakterini anlattı:

“Başta problemli gibi gözükse de içinde çok derin fırtınaları olan, çok şey ile savaşan savaşçı bir kadın. Çocuğuna çok değer veren biri. Sürekli sorun çözmeye bir yandan da sorun yaratmaya yönelik bir karakter. Başında sert bir kayınvalide olan ve onunla kendi yöntemleriyle başa çıkmaya çalışan biri Rüçhan. Bu kadar güzel bir karaktere hayat verebildiğim için oldukça heyecanlıyım.” dedi.

Haberin Devamı

Dizinin ilk bölümü 7 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek.