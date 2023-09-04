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Dilek Taşı’ ndan duygu yüklü tanıtım: O Eylül bizden hayatlarımızı çaldı

Güncelleme Tarihi:

#Dilek Taşı#Kanal D#Yeni Dizi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 07:57

“Bu duvarlar, bu parmaklıklar, bu demirkapılar yetmez, bir baba ile kızını ayırmaya…”

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Kanal D’nin, 7 Eylül Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan yeni dizisi Dilek Taşı’nın yeni tanıtımı yayınlandı. Duygu yüklü sahnelerin seyirci ile buluştuğu tanıtım diziye dair merakı iyice arttırdı.

Dilek Taşı’ ndan duygu yüklü tanıtım: O Eylül bizden hayatlarımızı çaldı

Dilek Taşı’nın yayınlanan yeni tanıtımı yine çok konuşuldu. 80’li yılların İstanbul’unda geçen, dönemin buhranlı zamanlarını tüm gerçekçiliğiyle anlatan tanıtım yayınlanır yayınlanmaz büyük beğeni topladı. Tanıtımda geçen “Bu duvarlar, bu parmaklıklar, bu demirkapılar yetmez, bir baba ile kızını ayırmaya…” cümlesi ise herkesin kalbine dokundu.

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Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Dilek Taşı’nın yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor.

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Dilek Taşı’ ndan duygu yüklü tanıtım: O Eylül bizden hayatlarımızı çaldı

Güçlü prodüksiyonu ile çok konuşulacak olan dizinin başrollerini; Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. 1980’li yıllarda geçen bir hikâyeyi konu alan dizide Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dram yüklü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok konuşulan Dilek Taşı, 7 Eylül Perşembe Kanal D’de başlıyor.

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#Dilek Taşı#Kanal D#Yeni Dizi

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