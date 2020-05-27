Uras Benlioğlu kimdir kaç yaşında?

Uras Benlioğlu sosyal medya paylaşımları ve katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Uras Benlioğlu, kendisi gibi YouTuber olan Enes Batur'un 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' isimli sinema filminde rol almıştı. Peki, Uras Benlioğlu kimdir?

Uras Benlioğlu, 16 Şubat 1982 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’den mezun olduktan sonra televizyona dünyasına adım attı. Bu dönemde haber seslendirme, öğle haberleri spikerliği ve muhabirlik görevlerini üstlendi.

2014 yılında habercilik mesleğine ara verdikten sonra ‘Tamam mıyız?’ ve ‘Muhteşem Yüzyıl’ gibi projelerinin kamera arkası belgesellerini hazırladı. Ürün inceleme/eğlence içeriklerine sahip Youtube kanalıyla ismini geniş kitlelere duyurdu.

9 Eylül 2012 yılında Rana Benlioğlu ile nikah masasına oturan Uras Benlioğlu “Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?” isimli sinema filminde rol aldı.

Uras Benlioğlu’nun ürün inceleme/eğlence içeriklerine sahip bir Youtube kanalı bulunuyor. Abone sayısı 2,5 milyonun üzerinde olan Benlioğlu'nun, Instagram hesabında ise 560 binin üzerinde takipçisi bulunuyor ve gönderi başına aldığı ortalama like sayısı 50 bin seviyesinde

YANGIN TEHLİKESİ ATLATTI

3 Mart tarihinde bir çekime giderken aracında yangın çıkan Uras Benlioğlu, ciddi bir tehlike atlattı.

İstanbul Sarıyer’de bir çekime giden sosyal medya fenomeni, muhabir ve YouTuber Uras Benlioğlu'nun otomobili yandı. Benlioğlu'nun aracındaki tüm kamera ekipmanları küle dönerken kendisi ise burnu kanamadan kurtuldu. Yangını ve araçta meydana gelen patlamaları Benlioğlu hem izledi hem de görüntüledi.

Olay, Bahçeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinden çıkarak 34 UB 900 plakalı otomobiline binen sosyal medya fenomeni, muhabir ve YouTuber Uras Benlioğlu’nun bir çekim için ofisine doğru gittiği esnasında aracından dumanlar çıkmaya başladı. Aracı durdurarak inen Benlioğlu uzaklaştıktan bir süre sonra otomobilin motor bölümünden alevler çıktı. Kısa sürede aracın her tarafını saran alevler nedeniyle Benlioğlu bir süre panik yaşadı.

Sürücülerin alev alev yanan aracın yanından geçmemeleri için uyaran Benlioğlu, o anları çaresiz hem izledi hem de görüntüledi. O esnada aracın depo kısmında ise patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sonrası Benlioğlu’nun aracı kullanılamaz hale geldi. Benlioğlu yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.

“Ben bu araba yanar dedim, kenara çektim ve yandı”

Tüm ekipmanları küle dönen Benlioğlu, “Klimadan duman çıktı. Ondan sonra ben bu araba yanar dedim. Kenara çektim ve yandı. 3 dakikada araba yandı. Verilmiş sadakamız varmış. Kameram, mikrofonum, bilgisayarım hepsi yandı. Çok şükür bize bir şey olmadı. Benzin deposu patladı. Depo patlayınca alevler ileriye sıçradı. İnsanların olmadığı yere arabamı çektim. Yoğun trafikte vardı, trafik ışıklarında başladı. Araç 10 yıldır bendeydi, tam bugün almıştım, tam bugün de yandı. Muhabirlik dönemimde çalışıp almıştım, çok da memnundum” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.