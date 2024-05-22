Ünlü oyuncunun cansız bedeni evinde bulunmuştu… Polis Friends'in yıldızı Matthew Perry'nin ölümünü soruşturuyor

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Evindeki jakuzide ölü bulunan Perry’nin boğularak hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Los Angeles polisi, üzerinden aylar geçtikten sonra Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Adli tıp yetkilileri Friends'in yıldızı Perry'nin Ekim ayında “ketaminin akut etkileri” nedeniyle öldüğünü söylemişti.

Yani ünlü yıldız uyuşturucu kullanmış, daha sonra da bilincini kaybedince girdiği jakuzide boğulmuştu.

Polis soruşturması kapsamında aktörün vücudunda bulunan anestezik ketaminin nasıl elde edildiği araştırılacak.

Matthew Perry’nin kaza olarak kabul edilen ölümünde boğulma da katkıda bulunan bir faktör olarak listelendi.

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Los Angeles Polis Departmanı dün basına yaptığı açıklamada, 54 yaşındaki aktörün ölümüyle ilgili soruşturmada Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ve ABD Posta Teftiş Servisi ile birlikte çalıştıklarını doğruladı.

Perry 28 Ekim'de Los Angeles'taki evinin bahçesinde bulunan jakuzide tepkisiz bir şekilde bulunmuş ve daha sonra olay yerinde öldüğü açıklanmıştı.

LA County adli tabipliği aralık ayında yapılan açıklamada ünlü oyuncunun “ölüm sonrası kan örneğinde yüksek düzeyde ketamin bulunduğunu” söyledi.

Kıdemli adli tabip yardımcısı Raffi Djabourian, ölümüne katkıda bulunan diğer faktörlerin koroner arter hastalığı ve opioid kullanım bozukluğunu tedavi etmek için kullanılan buprenorfinin etkileri olduğunu ekledi.

Perry öldüğü sırada depresyon ve anksiyete için tıbbi gözetim altında ketamin tedavisi görüyordu, ancak raporda son reçete edilen ketamin tedavisinin ölümünden bir buçuk hafta önce olduğu kaydedildi.

Yani aslında bu ilacı bırakmış olması gerekiyordu ve öldüğünde kanında bu maddelere rastlanması şüpheliydi.

Perry, şöhretinin zirvesindeyken ağrı kesici ve alkol bağımlılığıyla mücadele ediyordu ve birçok kez rehabilitasyon merkezlerinde kaldı.

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Ünlü oyuncu 2016 yılında BBC’ye verdiği demeçte, Friends dizisinin çekildiği üç yılı içki ve uyuşturucu yüzünden hatırlayamadığını itiraf etmişti.

Ölümünün ardından yakın çevresi Matthew Perry’nin uyuşturucuyu bıraktığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, ünlü oyuncunun aslında bu korkunç bağımlıktan hiçbir zaman kurtulamadığını ve herkese yalan söylediğini iddia etmişti.