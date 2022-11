Ünlü oyuncu Nicki Aycox kanserle savaşını kaybederek 47 yaşında hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Nicki Aycox'un görümcesi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Kesinlikle bir savaşçıydı ve onu tanıyan herkes onu seviyordu” diyerek haberi doğruladı.

Supernatural dizisindeki Meg Masters rolüyle tanınan Nicki Aycox, 47 yaşında hayatını kaybetti.

Aycox'un eşinin kız kardeşi Susan Raab Ceklosky, Facebook'ta yaptığı paylaşımda eski aktris için dokunaklı ve övgülerle dolu bir mesaj paylaştı.

Ceklosky, 'Güzel, zeki, ateşli, inanılmaz yetenekli ve sevgi dolu baldızım Nicki Aycox Raab dün erkek kardeşim Matt Raab başucunda ellerini tutarken vefat etti” diye yazdı. Nicki kesinlikle bir savaşçıydı ve onu tanıyan herkes onu severdi.” sözlerini kullandı.

Ceklosky bir ölüm nedeni paylaşmamıştı. Ancak Aycox, Mart 2021'de bir Instagram gönderisinde kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıkladı.

“2021’in Ocak ve Şubat aylarında çok hastalandım ve Covid geçirdiğimi düşünerek hastaneye gittim. Oysa işler beklediğimden de öteye gitmişti: Bana orada lösemi teşhisi koydular.” diyen güzel yıldız böylece hayranlarıyla hastalığın paylaşmış ve sonraki gönderilerinde de hastanedeki tedavilerinden fotoğraflar yayınlayarak hem verdiği amansız mücadeleyi anlatmış hem de kendi durumundakilere umut ışığı olmaya çalışmıştı.

Aycox, o günlerde kemoterapi yoluyla 'savaşacağını' ve gelecekte sosyal medyasını 'daha iyi bir resim' ile güncelleyeceğini söylüyordu. “Daha iyi, daha güçlü ve daha akıllı döneceğim!” demişti talihsiz kadın.

Aycox, Supernatural'ın birinci ve dördüncü sezonlarında yer aldı ve IMDB sayfasındaki bilgilere göre Cold Case, Providence, Over There, ED ve Dark Blue gibi diğer sevilen dizilerinde gözde konuk oyuncusu olmuş, tekrar eden rollere sürekli izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

Rol aldığı Law and Order, LAX, The X-Files ve Ally McBeal gibi dizilerle 1990'ların sonları ve 2000'lerin başında yıldızını parlatan Aycox’un rol aldığı son film ise 2014 yapımı Dead on Campus olmuştu.

Ancak herkes onu Supernatural dizisinde uzun yıllar boyunca canlandırdığı Meg Masters karakteriyle tanımış ve sevmişti. Dizinin yaratıcısı Eric Kripke, Twitter'da merhum yıldızı anarak, haberi duyunca yıkıldığını ve Aycox’un ölmek için henüz çok genç olduğunu paylaştı.