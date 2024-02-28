Ünlü oyuncu Gazze protestosunda tutuklandı

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Gösteri dünyasının dünyaca ünlü yıldızları da İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ses yükseltmeye devam ediyor.

Rol aldığı dizilerle ünlenen model ve oyuncu Hunter Schafer da Gazze protestolarına katılan son isimlerden biri oldu. 25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz gün Jewish Voice for Peace / JVP (Barış İçin Yahudi Sesi) adlı grupla birlikte bir eyleme katılmıştı.

En çok Euphoria ve Hunger Games adlı gençlik dramalarındaki rolleriyle tanınan 25 yaşındaki ünlü oyuncu ve model, eylemde Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

Üzerinde “Ateşkes, Hemen Şimdi” yazılı siyah bir tişört bulunan oyuncu birlikte eylem yaptığı grupla birlikte tutuklandı.

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Yahudilerin öncülüğünde kurulan ve kendilerini "anti-Siyonist" olarak tanımlayan JVP adındaki topluluk, ABD Başkanı Joe Biden'ın Late Night with Seth Meyers adındaki talk şov programına katılmasını engellemek için protesto gösterisi yapmıştı.

Programın yayınlandığı NBC kanalının da bulunduğu ünlü New York Rockefeller Centre'a gelen Hunter Schafer ve birlikte olduğu 50 kişilik protestocu grup eylemlerinin ardından polis tarafından tutuklanarak gözaltına alındı.

JVP sözcüsü Vulture'a yaptığı açıklamada "Hunter Schafer protestoda diğer 50 kişiyle birlikte tutuklandı. Filistinlilerin özgürlüğüne ve herkes için adaletli bir geleceğe olan bağlılığını takdir ediyoruz" dedi.

JVP’nin Instagram hesabında yayınlanan bir videoda Schafer ve protestocular "Daha fazla silah yok, daha fazla savaş yok, ateşkes için buradayız" diye slogan atarken görülüyor.

Hunter Schafer ve eylemciler Joe Biden'ın dış politikasını eleştiren ve ABD yönetimine tutumunu yeniden gözden geçirmesi ve İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışmada ateşkes için bastırması çağrısında bulundu.

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Tutuklanan eylemcilerin üzerinde sadece ateşkes çağrısı olan ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Yahudilerin Gazze’de yaşananlara destek vermediğini belirten sloganların yazılı olduğu tişörtler vardı.