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Ünlü oyuncu film setinde ‘yanlışlıkla’ katil olmuştu… Hapse o değil, sette çalışan görevli girecek

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#Alec Baldwin#Hannah Gutierrez-Reed#Rust Filmi
Ünlü oyuncu film setinde ‘yanlışlıkla’ katil olmuştu… Hapse o değil, sette çalışan görevli girecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 15:47

Alec Baldwin 2021 yılında Rust adındaki filmin çekimleri sırasında sette elinde filmde kullanılan silah varken kaza eseri filmin görüntü yönetmenini vurmuş, 42 yaşındaki Halyna Hutchins hayatını kaybetmişti.

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Oyuncu Alec Baldwin'in Rust filminin setinde kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürdüğü olayla ilgili setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'e 18 ay hapis cezası verildi.

26 yaşındaki Gutierrez-Reed, mart ayında "kasıtsız insan öldürme” suçlamasından suçlu bulunmuştu.

Gutierrez-Reed’in aldığı ceza bu suça verilebilecek maksimum ceza olma özelliği taşıyor.

Silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed yargılandığı “kanıtlarla oynama” suçlamasından ise beraat etti.

Savcılar ceza gerekçesini Gutierrez-Reed’in silahın kurusıkı mermilerle dolu olduğunu doğrulama görevini yerine getirmemesi olarak açıkladı.

Ünlü oyuncu film setinde ‘yanlışlıkla’ katil olmuştu… Hapse o değil, sette çalışan görevli girecek

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Davada görevli savcı Kari T Morrissey, kapanış duruşmasında Gutierrez-Reed’in gerçek kurşunların kurusıkılarla yer değiştirdiğini fark etmeyerek “savsak, dikkatsiz ve düşüncesiz” davrandığını kaydetti.

Savcılar, Gutierrez-Reed’in California’daki evinden film setine gerçek mermileri getirdiğini, bu mermilerin 12 gün boyunca film setine etrafa yayıldığını kaydetti.

Savcı Morrissey, 26 yaşındaki Gutierrez-Reed’in, mermileri bilerek sete getirmediğini, ancak “kariyeriyle kurbanlardan daha çok ilgili olduğunu” dile getirdi.

Gutierrez-Reed’in polis memurları tarafından götürülürken annesine, “Her şey düzelecek” dediği görüldü.

Ünlü oyuncu film setinde ‘yanlışlıkla’ katil olmuştu… Hapse o değil, sette çalışan görevli girecek
Halyna Hutchins'ın ailesi, özellikle de kız kardeşi olaydaki diğer sorumluların ve Alec Baldwin'in de ceza alması için uğraşıyor

AİLE, SORUMLU HERKESİN CEZALANDIRILMASINI İSTİYOR

Hayatını kaybeden Halyna Hutchins'ın ailesi ise bu kararın yetersiz olduğunu, suçlu olan herkese gerekli cezaların verilmesini beklediklerini aktardı.

65 yaşındaki ünlü oyuncu Alec Baldwin’in "kasıtsız insan öldürme" suçlamasıyla ilgili davası ise temmuz ayında görülecek.

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New Mexico eyaletinde 22 Ekim 2021 tarihinde yaşanan olayda gerçek mermi ile yaralanan Halyna Hutchins, helikopterle hastaneye kaldırılmış, ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

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Silah ateş aldığında Alec Baldwin’in elindeydi…

Ünlü oyuncu film setinde ‘yanlışlıkla’ katil olmuştu… Hapse o değil, sette çalışan görevli girecek

Sette silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada gerçek mermilerin nereden geldiğini bilmediğini kaydetmişti.

Alec Baldwin, 19'uncu yüzyılda geçen bu kovboy filminde hem başroldeydi hem de filmin prodüktörüydü.

Mahkeme kayıtlarına göre, Baldwin'e silahı yönetmen yardımcılarından biri verdi ve verirken de "soğuk silah" ifadesini kullanarak silahın dolu olmadığını söyledi.

Ünlü oyuncu film setinde ‘yanlışlıkla’ katil olmuştu… Hapse o değil, sette çalışan görevli girecek

Dave Halls isimli yönetmen yardımcısı da silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini ifade etmişti.

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Halls'a silahı, setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'in verdiği biliniyor. Gerçek merminin nasıl olup da sete geldiği polis soruşturmasının merkezinde yer alıyordu.

 

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#Alec Baldwin#Hannah Gutierrez-Reed#Rust Filmi

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