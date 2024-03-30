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Ünlü isimler iftar yemeğinde buluştu

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#İftar Yemeği#Magazin Gazetecileri Derneği#Etiler
Ünlü isimler iftar yemeğinde buluştu
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2024 10:51

Ünlü isimler, Magazin Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği iftarda bir araya geldi. Sanatçılar keyifli bir akşam geçirdiklerini söyledi.

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Magazin Gazetecileri Derneği’nin önceki akşam Etiler’deki Hatay Medeniyetler Sofrası’nda düzenlediği iftar yemeğine birçok ünlü isim katıldı. Mekanın sahibi İsmail Özdemir hem sanatçılar hem de gazetecilerle tek tek ilgilendi.

Ünlü isimler iftar yemeğinde buluştu

Bekir Aksoy, Ahmet Selçuk İlkan, Wilma Elles, Ümit Karan, Çetin Altay, Gurur Aydoğan, Boğaç Aksoy, Saruhan Hünel, İsmail Özkan gibi isimler gazetecileri yalnız bırakmadı. 

Bomba gibiyim
Gurur Aydoğan, “Kültür Bakanlığı destekli ‘Varlık’ filminde yapımcılık yaptım” dedi. Kanseri atlatan Boğaç Aksoy ise sağlığının iyi olduğunu söyledi: “Bomba gibiyim. Oyunculuğu bırakmadım.”

Ünlü isimler iftar yemeğinde buluştu

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Komedi filmim olacak
Çetin Altay, eşi Gamze Altay ve çocuklarıyla iftardaydı. Oyuncu, “Komedi filmim olacak ve televizyona bir şey yapacağız” dedi.

Ünlü isimler iftar yemeğinde buluştu

Konuk oyuncu oluyorum
Kanal D’nin sevilen dizisi ‘İnci Taneleri’ne dahil olan Bekir Aksoy, “Yılmaz Erdoğan ile eski dostluğumuz var. Projeye konuk oyuncu olarak girdim” dedi.

Ünlü isimler iftar yemeğinde buluştu

Bunları yapmaya hakları yok
Saruhan Hünel, her zaman magazin gazetecilerinin yanında olduğunu söyledi: “Bir şekilde ünlü olmuş bazı arkadaşlar, işlerini yapan gazetecilerin üzerine araba sürüp hakaret ediyor. Bunları yapmaya hakları yok. Sizin yerinizde olsam onları çekmem.”

Ünlü isimler iftar yemeğinde buluştu

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#İftar Yemeği#Magazin Gazetecileri Derneği#Etiler

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