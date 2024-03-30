Ünlü isimler iftar yemeğinde buluştu

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Magazin Gazetecileri Derneği’nin önceki akşam Etiler’deki Hatay Medeniyetler Sofrası’nda düzenlediği iftar yemeğine birçok ünlü isim katıldı. Mekanın sahibi İsmail Özdemir hem sanatçılar hem de gazetecilerle tek tek ilgilendi.

Bekir Aksoy, Ahmet Selçuk İlkan, Wilma Elles, Ümit Karan, Çetin Altay, Gurur Aydoğan, Boğaç Aksoy, Saruhan Hünel, İsmail Özkan gibi isimler gazetecileri yalnız bırakmadı.

Bomba gibiyim

Gurur Aydoğan, “Kültür Bakanlığı destekli ‘Varlık’ filminde yapımcılık yaptım” dedi. Kanseri atlatan Boğaç Aksoy ise sağlığının iyi olduğunu söyledi: “Bomba gibiyim. Oyunculuğu bırakmadım.”

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Komedi filmim olacak

Çetin Altay, eşi Gamze Altay ve çocuklarıyla iftardaydı. Oyuncu, “Komedi filmim olacak ve televizyona bir şey yapacağız” dedi.

Konuk oyuncu oluyorum

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘İnci Taneleri’ne dahil olan Bekir Aksoy, “Yılmaz Erdoğan ile eski dostluğumuz var. Projeye konuk oyuncu olarak girdim” dedi.

Bunları yapmaya hakları yok

Saruhan Hünel, her zaman magazin gazetecilerinin yanında olduğunu söyledi: “Bir şekilde ünlü olmuş bazı arkadaşlar, işlerini yapan gazetecilerin üzerine araba sürüp hakaret ediyor. Bunları yapmaya hakları yok. Sizin yerinizde olsam onları çekmem.”