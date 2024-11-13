Ünlü dizi oyuncusundan iki haftadır haber alınamıyor... Daha geçen sene evlenmişti

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36 yaşındaki oyuncunun ailesi, geçen ayın son günlerinden bu yana onu bulmak için kelimenin tam anlamıyla seferber oldu. Fakat onların ileri sürdüğüne göre geçen yıl evlendiği kocası ise Chanel Maya'nın bulunması için polisle işbirliği yapmayı kabul etmiyor.

Ailesi, Chanel Maya Banks'ten son haberi 30 Ekim'de aldı. Genç oyuncu, kuzeni Danielle Tori Singh'e bir telefon mesajı gönderdi. Ondan sonra da bir daha kendisinden hiçbir haber alınamadı.

İKİ HAFTADIR ORTADA YOK

Yıldızın ailesi, onunla ilgili bir ipucu bulabilmek için hemen yaşadığı California'nın yolunu tuttu.

Bunun yanı sıra internette de bir kampanya başlatıldı.

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Ailenin ileri sürdüğüne göre Chanel Maya Banks'ten iki haftadan bu yana kendileriyle hiçbir bağlantı kurmadı.

Gossip Girl, Suits, Blue Bloods gibi yapımlarda rol alan oyuncunun kuzeni Danielle, Chanel Maya'nın kendisini ya da annesini en fazla iki gün aramadığını böyle ortadan kaybolma gibi bir alışkanlığı olmadığını belirtti.

AİLESİ BÜYÜK ENDİŞE İÇİNDE

Kuzeni, güzel oyuncu hakkında "Benim için bir abla gibiydi" diye konuştu.

Ailesinin söylediğine göre Chanel Maya, bir yıldır kocasıyla birlikte kendi evinde yaşıyordu.

Yine yakınlarının ifadesine göre genç kadın, geçtiğimiz kası ayından bu yana oyunculuktan uzaklaşmış ve kendini yazma işine vermişti.

Kuzeni Danielle'in sözleri ise kelimenin tam anlamıyla insanı ürpertecek türden: "Ondan iki haftadan bu yana haber alamadık. İçgüdülerim bana bir şeylerin yolunda gitmediğini söylüyor. "

Kuzen Danielle "Chanel Maya'yı buluncaya kadar California'dan hiçbir yere ayrılmayacağını" söyledi.

Chanel'in annesi ise sosyal medyadan genç oyuncunun hayranlarına "Kızım için dua edin" diye seslendi.

Polis yetkilileri ise kendilerine kayıp ihbarı yapıldıktan sonra Chanel'in evini birkaç kez kontrol ettiklerini ama oyuncudan herhangi bir iz bulamadıklarını söyledi.

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Genç oyuncu, Gossip Girl, Blue Bloods ve Suits gibi dizilerde kamera karşısına geçmişti.