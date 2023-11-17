Umut Candan çocukları Bahar ve Nihal Candan'ı savundu: Kızlarım neyin içinde olduklarını bile bilmiyor

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"Suç örgütüne üye olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Candan kardeşlerin annesi Umut Candan kızlarının suçsuz olduğunu söyleyip, 'Kızlarım neyin içinde olduklarını bile bilmiyorlar' ifadelerini kullandı.

2. Sayfa programı sunucularından Gülşen Yüksel Salt ile konuşan Umut Candan, kızlarının suçsuz olduğunu söyledi.

"KIZLARIMIN SUÇU YOK"

Kızları tutuklanan anne Umut Candan, gözyaşları içinde "Türk adaletine sonsuz güveniyorum. Benim çocuklarımın üzerinden ne para girişi ne de para çıkışı olmadı. Çok büyük bir hata yapılıyor. İlahi adalet, hakim ve savcılara güveniyorum. Benim çocuklarımın tek suçu o yemekte bulunmak. Onun dışında kızlarımın hiçbir suçu yoktur." yaşadıkları süreci anlattı.

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'BENDEN İZİN ALMADAN BİR ŞEY YAPMAZLAR'

Sözlerine devam eden anne Candan, 'En kısa sürede çıkacaklarını biliyorum. Kızlarım neyin içinde olduklarını bile bilmiyorlar. Benim çocuklarım o kadar güvenilir insanlar ki benim evime geldiği zaman dahi dolaptan bir ceviz alacakları zaman bile sorarlar. Hep benden izin alırlar, bana sormadan bir şey yapmazlar. Suçlular dışarıda benim kızlarım içeride" diyerek isyan etti.

NE OLMUŞTU?

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Suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberindeki şüpheli Hacı İsrafil Sağlam emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye'sine getirildi. Candan kardeşlerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle adli makamlara sevk edildi. Candan kardeşler ve Sağlam çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.