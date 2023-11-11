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Umur Bugay’ın eşi Ayşecan Bugay ile oğlu Ömer Bugay mahkemelik oldu

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#Umur Bugay#Ayşecan Bugay#Ömer Bugay
Umur Bugay’ın eşi Ayşecan Bugay ile oğlu Ömer Bugay mahkemelik oldu
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 15:46

BİZİMKİLER dizisinin senarist ve yapımcısı merhum Umur Bugay’ın eşi Ayşecan Bugay (75) ile oğlu Ömer Bugay (50) bir kez daha mahkemelik oldu.

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Ayşe Bugay bir süre önce ‘bipolar bozukluk’ hastası olduğunu iddia ettiği oğlunun kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Kararın süresi sona erince Bugay oğlunun şiddetinin devam ettiği iddiasıyla yeniden mahkemeye başvurdu.

Korunma kararının süresinin uzatılmasını talep eden Ayşecan Bugay’ın avukatları, “Ömer Bugay, müvekkile onu nefessiz bırakacak şekilde fiziksel şiddet uygulamıştır, evindeki değerli tabloların bir kısmını da izinsiz şekilde satmıştır. Müvekkilin, oğlu ve gelininin şiddetinden korunmasını istiyoruz” dedi. 

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#Umur Bugay#Ayşecan Bugay#Ömer Bugay

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