Ömer Bugay baba oldu... Minik Umur dünyaya geldi

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Ömer Bugay ve eşi Fidan Bugay oğullarına ünlü senaristin adını verdi. Eşi ve Saim Umur adını verdiği oğluyla mutluluk pozunu paylaşan Ömer Bugay, “Saim Umur da dedesi gibi terazi burcu. Dedesinin adı artık evladımızla yaşayacak. İnşallah ailemize bereket, huzur getirecek. Minik Umur artık Bugay ailesinin en genç ferdidir” dedi.

Uzun süredir annesi Ayşe Bugay ile mahkemelik olan ve süreç hâlâ devam eden Ömer Bugay, “Annemle mahkeme sürecimiz devam ediyor. Tüm iftiraların gerçekliği ortaya çıkacak ve inşallah adalet er geç yerini bulacaktır” diye konuştu.