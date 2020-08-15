Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Büyük para ödülüne sahip soru sosyal medyada da gündeme geldi. Peki, Ülkelerin toplam yüz ölçümleriyle ilgili hangi bilgi doğrudur? İşte, o sorunun doğru yanıtı...

SORU:

Ülkelerin toplam yüzölçümleriyle ilgili hangi bilgi doğrudur?

A- Kanada Çin'den küçüktür

B- Hindistan Kazakistan'dan küçüktür

C- Brezilya Avustralya'dan küçüktür

D- İran Arjantin'dan küçüktür

Doğru Cevap: D şıkkı