Ülkelerin toplam yüz ölçümleriyle ilgili hangi bilgi doğrudur?
Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programı cumartesi akşamı ekranlara geldi. Yarışmanın son bölümünde büyük para ödülüne sahip bir soru izleyenler tarafından merak konusu oldu. 125 bin TL değerindeki soru şöyle; Ülkelerin toplam yüz ölçümleriyle ilgili hangi bilgi doğrudur? İşte, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan o sorunun cevabı haberimizde.
Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Büyük para ödülüne sahip soru sosyal medyada da gündeme geldi. Peki, Ülkelerin toplam yüz ölçümleriyle ilgili hangi bilgi doğrudur? İşte, o sorunun doğru yanıtı...
SORU:
Ülkelerin toplam yüzölçümleriyle ilgili hangi bilgi doğrudur?
A- Kanada Çin'den küçüktür
B- Hindistan Kazakistan'dan küçüktür
C- Brezilya Avustralya'dan küçüktür
D- İran Arjantin'dan küçüktür
Doğru Cevap: D şıkkı
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