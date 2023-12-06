Kocası çalıştığı iş yerini soymuştu... Sinir krizi geçirdi!

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Dizinin yeni bölümünde;

Gururu yerle bir olan ve beş parasız kalan Mustafa, Kartal’ın kasasını açtı. Senetleri alan Mustafa, Türkan’ın itiraf mektubunu da buldu.

Vay be Türkan Hanım ne güzel düştün elime… Ben seni çok güzel vuracağım...

Bir çanta parayla Kalender Ailesi’nin evine giden Mustafa, Derya ile görüşmek istedi. Gürültüye çıkan Derya, Mustafa ile tek başına konuştu. Tüm çabaları karşılıksız kalan Mustafa, elindeki mektubu Sadık’a bırakarak oradan ayrıldı.

Sadık, sabah ilk iş Mustafa’nın bıraktığı mektubu Somer’e götürdü. Somer’in elinde kendi yazdığı mektubu gören Türkan, neye uğradığını şaşırdı.

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Annesini öldürmeye teşebbüs eden kişinin Türkan olduğunu tesadüfen öğrenen Somer, öfkeden deliye döndü.

Tekne turunun alelacele sonlandıran Somer, kızları malikaneye bıraktıktan sonra Türkan'ı annesi ile tartıştığı zeytinliğe götürdü.

İki eski eş büyük bir yüzleşme yaşadı.

Sen benim başıma gelen en kötü şeysin Türkan

Kasasının soyulduğunu fark eden Kartal, paradan önce mektubun peşine düştü. Karakolda Sadık ile karşılaşan Kartal, mektubun Somer'e ulaştığını öğrendi.

Türkan’ı bulmak için zeytinliğe giden Kartal, ona bu kötülüğü yapan kişinin kendisi olmadığını söyledi.

Annesi ile buluşan Somer, Rüçhan’ın aslından her şeyi hatırladığını ama kendisinden gizlediğini öğrendi.

“Ben her şeyi evladım için sineye çektim” diyen Rüçhan, Somer’den Türkan’ı affetmesini isterken bir gerçeği de itiraf etti:

Kartal olmasa ben ölmüştüm… Benim hayatımı Kartal kurtardı

Karakola gidip ifade veren Derya, Mustafa’nın beklenmedik telefonu ile sinir krizi geçirdi.

Eşine diline gelen her şeyi söyleyen Derya, bir kez daha sığınacak liman olarak babasını seçti.

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Biz Mustafa ile hiç mutlu olmadık baba…

Her geçen gün Dönüş’e biraz daha bağlanan Uzay, onu da fark ettirmeden kendisine çekmeyi başardı.

Serdar’ın yaptıklarını öğrenince paramparça olan Dönüş, Uzay’ın yaralarını sarmasına izin verdi.

Uzay, Serdar defterini kapatmak için uğraşan Dönüş’e yardım eli uzatırken, onu kendisiyle yüzleştirdi.

Türkan’ın teslim olmayı düşündüğünü öğrenen Kartal, ona engel olmaya çalıştı.

Benim için çok şey yaptın Kartal, teşekkür ederim

Türkan’ın ardından Somer de Kartal ile görüşmeye gitti. Kartal, Somer’i Türkan konusunda uyardı.

Rüçhan ile konuşmak için Korman Malikanesi’ne giden Türkan, Defne’yi karşısında görünce ona sıkı sıkı sarıldı. Anne kızı birbirinden ayırmak hiç de kolay olmadı…

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Senin hapishanen bu oda… İyi bak esaretine… Aşkımız bitti. Burası da senin müebbetin olsun

Uzay’ın sözünü dinleyen ve Serdar ile son kez bir araya gelen Dönüş, değişimi ile eski sevgilisini şoke etti.

Teşekkür ederim. Her şeyi yendim, kanatlarım güçlendi ama ne yaparsam yapayım içimde sana karşı olan öfke dinmedi…

Dönüş’ü Uzay konusunda uyaran Serdar, beklemediği bir yanıt aldı: Yıllarca sana güvendim de ne oldu?

Dönüş ve Derya’yı etrafında toplayan Türkan, Rüçhan ile arasında geçenleri sonunda itiraf etti. Türkan, kardeşlerinden bir de ricada bulundu: Kızımı ziyaret edin, beni unutturmalarına izin vermeyin.

Annesinin özlemine daha fazla dayanamayan Defne, Kiraz’ın da yardımı ile evden kaçtı.

Eve döndüğünde kızlarını görmek için odaya çıkan Somer, Defne’nin yatağında olmadığını görünce büyük panik yaşadı. Kiraz’dan Defne’nin annesini bulmak için evden kaçtığını öğrenen Korman Ailesi’nin korkusu daha da arttı.

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Türkan’ı arayarak Defne’nin yanında olup olmadığını soran ve ‘Hayır’ yanıtını alan Somer, sokak sokak kızını aramaya başladı.

Somer ve Türkan’ın beklediği haber Kartal’dan geldi. Minik kızı kuytu bir sokakta bulan Kartal, onu anne ve babasına teslim etti.

Defne’yi alıp eve giren Somer, Türkan’ı kapının dışında bıraktı.

Dizinin final sahnesinde;

Kızının annesi için döktüğü gözyaşlarına kayıtsız kalamayan Somer, Rüçhan’ın yaptığı planı kabul ederek Türkan’ı yeniden malikaneye getirdi.