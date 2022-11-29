Üç Kız Kardeş'in Nezahat'ı Benian Dönmez: Dizi beni gençliğime götürüyor

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◊ “Üç Kız Kardeş” dizisinde Nezahat karakterine hayat veriyorsunuz. Nezahat’i biraz sizden dinleyebilir miyiz?

- Nezahat kardeşlerine tutkuyla bağlı, yapıcı bir kadın. Abisinin çocuklarını kendi çocukları gibi seven, kocasına âşık, büyük ailesine sahip çıkan biri. Nesrin’i kardeşlerinden ayırmıyor, onun için bir kız kardeş gibi ve aralarında kadın dayanışması var. Adil bir kadın, bu da kurduğu ilişkilere yansıyor.

◊ Dizide sizi en çok etkileyen şey ne?

- Dizinin atmosferi, çocukluğumun, ilk gençliğimin geçtiği zamanlara götürüyor beni. Çatışmalar olsa da bu masalsı hava, büyülü bir ortam yaratıyor kanımca.

◊ Çekimler için Ayvalık’tasınız. Orada hayat nasıl geçiyor?

- Ayvalık taş evleri, gökyüzü, denizi, adaları, insanı, yemekleri ile huzur dolu bir yer. Çekimler dışında bu ortamı arkadaşlarımla birlikte solumak, şehrin içine dalmak, sokaklarda yürümek, denize girmek, dinamik hissettiriyor. Doğaya bu kadar yakın olmak yaşama sevincimi arttırıyor. Zeytin ağaçlarının hakkını da teslim etmeliyim.

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SIRADAN İNSANLARIN HAYATINI ANLATAN HİKÂYELERİ SEVİYORUM

◊ Fatih ve Sadık’ın çatışması arasında kalan Nezahat yerinde siz olsaydınız iki kardeş arasında seçim yapabilir miydiniz? Sizin düşünceniz ne olurdu?

- Evet yapardım, tıpkı Nezahat gibi hakkaniyetli davranırdım. Benim de kardeşlerim var. Sevgim onlar için sonsuz. Ama aralarında bir sorun çıkarsa haklı olanın yanında yer alırım. Ayrıca hatalı olanı kaybetmemek içinde elimden geleni yaparım. Önemli olan iletişimi kopartmamak. Çünkü insanız ve hata yapabiliriz.

◊ Kariyerinizde güzel işler içinde yer aldınız. Proje seçimlerinde nasıl hareket edersiniz?

- Hikâyesinin, olay örgüsünün sade, anlaşılır, takip edilebilir oluşu önceliğim. Sıradan insanların hayatlarını anlatan, akışkan metinleri seviyorum.

Sahneleri özlemiyorum

◊ Sosyal medya ile aranız nasıl? Dijital dünyanın geleceği sizi umutlandırıyor mu korkutuyor mu?

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- Aktif değilim ama iyi bir takipçiyim. Ben umutluyum. Bilgi için ansiklopedilere bakan bir kuşağın temsilcisiyim. Oysa şimdi dünyanın en iyi üniversitelerinin derslerini canlı ya da kayıt izleyebilirsiniz. Bugün bilgi kimsenin tekelinde değil, merak ettiğiniz bir konuyu karşılaştırmalı olarak bu dünyada bulabilirsiniz.

◊ Tiyatro sahnelerini özlüyor musunuz?

- Sahneyi özlemiyorum, doya doya yaşadım diyebilirim. Televizyon ve sinemada zevkle oynuyorum. Özlediğim biriken anılar ve arkadaşlarım. Mutlulukla hatırlıyorum o zamanları.