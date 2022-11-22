Rüçhan'ın gözü döndü... 'Torunumun katili sensin!'

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Dizinin yeni bölümünde;

TÜRKAN ZOR DURUMDA

Mine'nin zehirlediği Türkan fenalaştı. Onu hastaneye Ayla ve postacı İrfan götürdü.

Planlarını birer birer uygulamaya koyan Mine, Somer'i arayıp Türkan'ın hastanede olduğunu söyledi.

'BEBEĞİ KAYBETTİK ANNE'

Hastaneye koşan Somer, Türkan'ın bebeği kaybettiğini öğrendi ve kötü haberi annesine de verdi.

Eve dönen Türkan, Mine ile karşılaşınca çılgına döndü. Mine'nin bebeğinin katili olduğunu söleyen Türkan; Somer, Özer ve Rüçhan'ın kafasını karıştırdı.

BEBEĞİMİN KATİLİ MİNE - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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'SEN BEBEĞİMİN KATİLİSİN'

Mine ise "Bu halimle sana yardım edemezdim. Odadan çıktım ve yardım çağırdım" diyerek kendini savundu.

Türkan'ın başına gelenleri duyan Sadık, eve gelerek Nesrin'den hesap sordu.

'Her zaman her şeyi sen yaparsın... Sonra da köşene çekilirsin'

'BOŞANALIM'

Hararetli bir tartışmaya giren ikiliden Nesrin, Sadık'a "Madem benden bu kadar nefret ediyorsun boşanalım gitsin" dedi.

NESRİN VE SADIK BOŞANACAK MI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Karısından duyduklarıyla hayal kırıklığına uğrayan Sadık ise Nesrin'in teklifini kabul etti.

'Mahkemeye gidip dava açmayan Sadık Kalender değildir!'

SOMER'İN KAFASI KARIŞIK

Türkan, yaşadıklarını Somer'e anlattı. Somer, Mine'nin kendisine yardım etmediğini söyleyen Türkan'a 'Eğer böyle bir şey yapmış olsaydı, beni neden arasın?' diye sordu.

TÜRKAN BİR DAHA ANNE OLAMAYACAK MI?- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Somer, yaşananları bir kez de Ayla'dan dinledi.

Mine'yi çalışma odasına çağıran Rüçhan onu sorguya çekti.

"Türkan daha çok kabus görecek. 'Mine beni öldürmeye çalıştı' diyecek... Siz hiçbir zaman doğru mu, değil mi anlayamayacaksınız. İşte benim savaş taktiğim tam olarak bu"

RÜÇHAN MİNE'Yİ SORGUYA ÇEKTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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İKİ KADIN KARŞI KARŞIYA

Somer'in faturayı kendisine kesmesinden rahatsız olan Rüçhan, Türkan'ın başına gelenlerde Nesrin ve Sadık'ın da payının olduğunu söyledi.

Rüçhan'ın yanından çıkan Mine, Türkan'ın odasına gitti. Türkan'ın canını acıtmaya çalışan Mine, ava giderken avlandı.

'KİMSE TELEFONU AÇMADI'

İnadı bir kenara bırakan Nesrin, daha fazla dayanamadı ve Türkan'ı ziyarete gitti. Türkan, kendisini teselli etmeye çalışan annesine "Kanamam vardı. Ambulansı aramak yerine sevdiklerimi aradım... Babamı aradım kimse telefonu açmadı. Ayla yetiştirdi hastaneye sağolsun" dedi.

Sevilay'ın şirkete ne sıklıkla gelip gittiğini öğrenmeye çalışan Rüçhan, ziyaretçi defterini satır satır inceledi. Kayıtların eksik olduğu fark eden Rüçhan, Dönüş'ten hesap sordu.

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'ANNE GİT LÜTFEN'

Nesrin'in Türkan'a "O bebek seni bu eve bağlıyordu. Artık bir bağın kalmadı, hadi evimize dönelim" demesi genç kadını çıldırttı. 'Sen nasıl böyle düşünürsün' diyen Türkan, annesini evinden kovdu.

NESRİN VE TÜRKAN ARASINDA BÜYÜK UÇURUM - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İlk maaşını alan Dönüş, büyük bir sevinçle geldiği evde ablasının bebeğini kaybettiğini öğrendi. Türkan'ı görmek isteyen Dönüş'e halası engel oldu.

Türkan'a kendisini iyi hissettirmek için uğraşan Somer, bu çabasında başarılı oldu.

AİLE FOTOĞRAFLARI ÜZDÜ

Kahvaltı öncesi Mine'nin Kiraz'ın da yer aldığı aile fotoğraflarını evin dört bir köşesine koyması Türkan'ı bir kez daha alt üst etti.

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ÜÇ KIZ KARDEŞ BİR ARADA

Somer, Türkan'ın üzüntülerinden biraz olsun uzaklaşması için onu izmir'e götürdü. ÜÇ KIZ KARDEŞ Türkan, Derya ve Dönüş günler sonra ilk kez bir araya geldi.

'Yeğenim için heyecanlanıyorum' diyen Derya, ablasının bebeğini kaybettiğini öğrendi.

SOMER'İN ÜÇ KIZ KARDEŞ PLANI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MİNE'NİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Evde ilaçlarını arayan Rüçhan, bir türlü bulamayınca aklına Mine'nin bir çılgınlık yapma ihtimali geldi. Ayla ile birlikte Mine'nin odasını arayan Rüçhan, çöpte boş ilaç kutularını buldu. Rüçhan, Türkan'ın doktoruna giderek ilaçların düşüğe sebep olup olmayacağını sordu.

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RÜÇHAN'I ŞOKE EDEN GERÇEK - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MESUT YIKILDI

Fatih ile Sadık'ın konuşmasını duyan Mesut, anne ve babasının öldüğünü öğrendi.

SOMER'E ŞOK

Mustafa, Somer'i arayarak babasının annesini rahatsız ettiğini söyledi. Somer ve Özer'i yüzleştirmek isteyen Mustafa her ikisini de birbirinden habersiz olarak buluşmaya davet etti.





Dizinin finalinde;

RÜÇHAN ÇILDIRDI

Gerçeği öğrenen Rüçhan, gözü dönmüş bir şekilde eve geldi. Mine'nin odasına giden Rüçhan onu döverek konaktan dışarı attı.

'Türkan senin çocuğuna gözü gibi baktı, sen onu çocuğundan ettin'

Rüçhan, Ayla ve Türkan'a 'Mine bu evden içeri asla girmeyecek. Ölse bile bir yudum su vermeyeceksiniz' dedi.

SOMER İLE MUSTAFA KARDEŞ

Mustafa'nın babası ile buluşacaklarını sanan Somer, içeri girdiklerinde bekleyen kişinin kendi babası Özer Bey olduğunu gördü.

'YAPTIKLARININ BEDELİNİ ÖDEMEDEN GİDEMEZSİN'

Mine'nin kapının önünde çaresizce yattığını gören Türkan, 'Yaptıklarının bedelini tek tek ödemeden bu evden hiçbir yere gidemezsin' diyerek onu yeniden içeri aldı.