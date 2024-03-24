Üç Kız Kardeş'in 79. bölümünde neler oldu? Kızını yaka paça evden kovdu... 'Ya sevgilin ya oğlun!'

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Dizinin yeni bölümünde;

Somer, sözünü tuttu ve ailesini eski varlıklı günlerine geri döndürmeyi başardı. Korman Malikanesi’nde her şey yoluna girdi.

Kartal’dan bir türlü vazgeçemeyen Derya, sevdiği adama hiç beklemediği bir haber verdi.

Bir çocuğumuz olacak

Ayvalık’ı terk etmeye hazırlanan Kartal, duyduklarından sonra kendisine bambaşka bir yol çizdi.

Sevilay, Müjgan ile evlenerek üç kızını karşısına alan Sadık’ın evine geldi ve ona Derya ile Kartal arasındaki ilişkiyi anlattı.

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Sadık, duyduklarına inanmasa da kafası karıştı.

Sevilay’ın Sadık’ın evinden sonraki durağı Korman Malikanesi’ydi. Derya’ya karşı öfkesi bir türlü bitmeyen Sevilay, Özer’e oğlu Mustafa’nın aldatıldığını söyledi.

Duydukları ile neye uğradığını şaşıran Özer, Türkan’dan hesap sordu. Yükselen seslere müdahale önce Rüçhan’dan ardından ise Somer’den geldi.

Vakit kaybetmeden Derya’nın yanına giden Türkan, yolda Kartal’ı aradı ve öfkeyle diline gelen her şeyi saydı.

Sadık, Sevilay’dan duyduklarını kızına anlattı. Derya, ilişkisine sahip çıktı ve babasına duyduğu her şeyin doğru olduğunu söyledi.

Baba-kızın arası her geçen dakika biraz daha gerildi. Derya’nın Müjgan’a tepki olarak Kartal ile birlikte olduğunu düşünen Sadık, geri adım atmadı.

Sen benim canımı acıtmadan beni sevemiyorsun! Keşke birazcık vicdanını bana göstersen belki o zaman bu kadar uçurum olmazdı aramızda…

Derya’nın elinde valiziyle evden çıkmak üzere olduğunu gören Sadık, Efe’nin gitmesine engel oldu.

‘Sen seçimini yaptın’ diyen Sadık, kızını yaka paça evden dışarı attı.

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Kapının önünde çaresizce oğlunu almayı bekleyen Derya, Kartal’ı karşısında görünce çok şaşırdı. Baba evine gelen Türkan, kardeşi ve Kartal’ı birlikte görünce çıldırdı.

İki kardeş arasındaki tartışma bir anda alevlendi.

Kartal-Derya ilişkisi Somer ile Özer’in arasını da açtı. ‘Oğlumun haysiyeti ne olacak’ diyen Özer’e Somer çok sert bir yanıt verdi.

Karısı ve oğlu ile karşı karşıya gelen Özer, soluğu Kartal’ın evinde aldı. Elindeki silahı Kartal’a doğrultan Özer’e son anda gelen Somer engel oldu.

Kartal, Somer’e gitmekten vazgeçtiğini, Derya’nın yanında kalacağını söyledi.

Sadık, Türkan ve Somer’in ardından Derya’ya hesap sorma sırası Dönüş’e geldi. Serdar ile birlikte Kartal’ın evine giden Dönüş, kardeşini karşısında görür görmez ona sarıldı.

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Uzay’ın hapishanede olmasından Müjgan’ı sorumlu tutan Kemal, harekete geçti ve eski eşinin çiftlikteki tüm eşyalarını ona gönderdi.

Türkan ile yeniden evlenmeyi kafasına koyan Somer, kızlarla iş birliği yaparak sürpriz bir gece hazırladı. Eski eşine evlenme teklif eden Somer, ‘evet’ yanıtını aldı.

Konuşmak için Sadık’ın iş yerine giden Özer, beklemediği şekilde karşılık buldu. Özer, Sadık’ı torununu almakla tehdit etti.

Selçuk ile Somer’in konuşmalarını duyan Rüçhan, Özer’in Sevilay ile buluştuğunu öğrendi.

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Derya’dan vazgeçmeyeceğini herkese söyleyen Kartal’ın aşması gereken son bir engel kaldı: Sadık!

Özer’in ardından Kartal da Sadık ile konuşmak için iş yerine gitti.

Kartal’ın Sadık’a söyleyecek iki çift lafı vardı:

Derya’dan da çocuğumdan da vazgeçmeyeceğim. Karnında benim çocuğumu taşıyor

Dizinin final sahnesinde;

Türkan’ı arayan Sadık, Somer’i de alıp eve gelmesini söyledi. Çok geçmeden Derya ile Kartal da baba evindeki yerlerini aldılar.

Günler sonra karşı karşıya gelen aile bireyleri Sadık’ın ağzından çıkanlarla büyük şok yaşadılar.