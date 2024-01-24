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Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

MÃ¼jgan'Ä±n kendisini rÃ¼Ã§han iÃ§in aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Adnan, Ã¶fkeyle soluÄŸu kardeÅŸinin kapÄ±sÄ±nda aldÄ±.

ZÄ±rÄ±l zÄ±rÄ±l aÄŸlÄ±yormuÅŸsun ya bebeÄŸimin mezarÄ± nerede diye... Gel götüreyim seni bebeÄŸinin mezarÄ±na!

Fark ettirmeden onlarÄ± takip eden Kartal, Adnan'a son anda engel oldu.

Kartal, annesi olduÄŸunu bilmediÄŸi RÃ¼Ã§han'Ä± alÄ±p Korman malikanesine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Tam evden Ã§Ä±kmak Ã¼zereyken gelen telefon Kartal'Ä±n kafasÄ±nÄ± iyice karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±:

Adnan Bey Sevilay'Ä± ziyarete gitmiÅŸ... Bir kiÅŸi daha var Somer...

ParÃ§alarÄ± birleÅŸtiren Kartal, bu kez Somer'in karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±:

Galiba artÄ±k zamanÄ± geldi... BazÄ± sÄ±rlarÄ± ortaya çÄ±karmanÄ±n...

Kartal'Ä±n ailesini bulmak iÃ§in Ã§abaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Adnan, onu yalan bir geÃ§miÅŸe inandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

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DÃ¶nÃ¼ÅŸ ile evlendikten sonra oturacaklarÄ± evi kiralayan ve niÅŸanlÄ±sÄ±na sÃ¼rpriz yapan Serdar, hiÃ§ de beklemediÄŸi bir tepki ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

AblalarÄ± ile dertleÅŸen DÃ¶nÃ¼ÅŸ, onlara korkularÄ±ndan bahsetti.

GerÃ§ekleri Ã¶ÄŸrenen Somer, Adnan'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. DayÄ±sÄ±nÄ± ailesinden uzak durmasÄ± konusunda sert bir dille uyaran Somer, teditlerini art arda sÄ±raladÄ±...

KÄ±zlarÄ±n tatile Ã§Ä±kma teklifini maddi imkansÄ±zlÄ±klardan dolayÄ± reddeden TÃ¼rkan, onlara unutamayacaklarÄ± bir gÃ¼n yaÅŸattÄ±.

TÃ¼rkan, Derya ve DÃ¶nÃ¼ÅŸ'Ã¼n Ä±srarÄ±na dayanamayan RÃ¼Ã§han da Ã§ocukluÄŸuna dÃ¶ndÃ¼.

Korman Ailesi, mutlu geÃ§en gÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan keyifsiz bir sabaha uyandÄ±. Eve gelen haciz memurlarÄ±Â bankaya olan borcun Ã¶denmediÄŸini gerekÃ§e gÃ¶stererek iÅŸlemleri baÅŸlattÄ±lar.

Polislere karÅŸÄ± Ã§Ä±kan Somer, yaka paÃ§a gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

KÄ±zlarÄ± da alarak baba evine giden TÃ¼rkan, yaÅŸananlarÄ± gÃ¶z yaÅŸlarÄ± iÃ§inde anlattÄ±.

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Uzay'Ä±n Ä±srarlarÄ±na dayanamayan MÃ¼jgan; SadÄ±k ile buluÅŸup ondan ÅŸikayetinden vazgeÃ§mesini istedi.

Hastanede Uzay'Ä± kontrole giden Serdar, duyduÄŸu tehdit dolu cÃ¼mlelerle neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. Serdar, hemÅŸireye Uzay'Ä±n doktoru ile konuÅŸulmasÄ± konusunda talimat verdi.

Ailesi iÃ§in bir ÅŸeyler yapmak isteyen TÃ¼rkan, Kartal'Ä±n ofisine gidip tazminatÄ±nÄ± istedi.

Borcu kapatÄ±p, haciz edilen mallarÄ±nÄ± geri almak isteyen Somer, Ã§aldÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n kapÄ±lar yanÄ±tsÄ±z kalÄ±nca son Ã§are olarak tefeciye gitti.

Somer, gÃ¼zel haberi Ã¶nce TÃ¼rkan'a ardÄ±ndan da anne ve babasÄ±na verdi.

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Korman Ailesi'nin mutluluÄŸu bir kez daha yarÄ±m kaldÄ±. Ã–zer ve RÃ¼Ã§han eÅŸyalarÄ± alacak olmalarÄ±na sevinemeden avukattan kÃ¶tÃ¼ haber geldi ve ikili Ã–zer Korman hakkÄ±ndaki tutuklama kararÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendi.

Dizinin final sahnesinde;

Ã–zer'in polis eÅŸliÄŸinde evden alÄ±nmasÄ± RÃ¼Ã§han'Ä± bir kez daha yÄ±ktÄ±.

Annesini Ã§Ä±plak ayakla sokakta koÅŸerken bulan Somer, onu SadÄ±k'Ä±n evine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Ev halkÄ±, gururundan eser kalmayan RÃ¼Ã§han'Ä± karÅŸÄ±larÄ±nda gÃ¶rÃ¼nce bÃ¼yÃ¼k ÅŸok yaÅŸadÄ±lar.

RÃ¼Ã§han, Somer ve Ã–zer'in periÅŸanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren Derya, Kartal ile buluÅŸtu.

Kartal'dan bitmeyen Ã¶fkesinin hesabÄ±nÄ± soran Derya, yÄ±llardÄ±r gizli kalan gerÃ§eÄŸi bir Ã§Ä±rpÄ±da sÃ¶yledi:

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O kadÄ±n senin öz annen!

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