Korkulan oldu, haber gazetelere düştü!

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Dizinin yeni bölümünde;

Kızının annesi için döktüğü gözyaşlarına kayıtsız kalamayan Somer, Rüçhan’ın yaptığı planı kabul ederek Türkan’ı yeniden malikaneye getirdi.

Senin hapishanen bu oda… İyi bak esaretine… Aşkımız bitti. Acısı da senin müebbetin olsun

Annesinin intikam planlarının farkına bile varamayan Somer'i Türkan'ın sözleri de gerçeklerle yüzleştirmeye yetmedi:

Keşke annen beni dövüp, hastanelik ederken de bu kadar adaletli olsaydın...

Türkan'ı delirterek saf dışı bırakmayı kafasına koyan Rüçhan, vakit kaybetmeden harekete geçti.

Gün boyunca Türkan’a ulaşamayan Derya ve Dönüş, her geçen dakika biraz daha panik oldular. İkilinin merakı Somer ile konuştuktan sonra yerini şaşkınlığa bıraktı.

Mustafa’nın gidişiyle büyük bir yıkım yaşayan Derya, içine kapandı.

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Serdar’ın evli olduğunu öğrenen ve hayal kırıklığına uğrayan Dönüş, yaralarını sarmak için Uzay’a bir şans verdi. Dönüş’e ilk uyarı kardeşi Derya’dan geldi.

Sen hala Serdar’ı seviyorsun. Kandırma kendini. Sana da Uzay’a da yazık olur

Dönüş’ün yeni bir aşka yelken açmasından korkan Serdar, beklemediği bir anda Uzay’ın karşısına çıktı.

Uzay’ı geçmişi ile vuran Serdar, onu sert bir dille uyardı.

Türkan’ın Korman Malikanesi’ndeki depoda kaldığını gören Ayla, büyük şok yaşadı.

Derya ve Efe’yi görmek için Özer ile birlikte Sadık’ın evine giden Rüçhan; Mustafa’nın bir süredir Kartal’ın yanında çalıştığını öğrendi.

Kızının yakınındayken bile ona hasret olan Mine; Ayvalık’tan ayrılma kararı aldı. İzmir’de işe başlayacağını söyleyen ve ayda bir kez de olsa kızını görmek isteyen Mine; Kiraz’ın beklenmedik tepkisiyle gözyaşlarına boğuldu.

Kiraz, yıllar sonra ilk kez ‘Anne’ diyerek Mine’ye sarıldı.

Ben annemden korkmak istemiyorum… Sen de diğer anneler gibi ol istiyorum. İyileştin değil mi?

Kartal’ın şirketine giderek Mustafa’nın borcunu ödemeyeceklerini söyleyen Rüçhan’ın çıkışı işe yaramadı.

Parasını almakta kararlı olan Kartal, asistanına gereken talimatları verdi.

Postaneye gelen Müjgan ile konuşmaya çalışan Sadık, beklediği yakınlığı bulamadı. Müjgan’ı kırdığını düşünen Sadık, ona birlikte bir yemek teklifinde bulundu.

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Kormanlar’ın aile yemeğine Kartal’ın gölgesi düştü. İçinde bulundukları tehlikeyi anlatmaya çalışan Özer, bunda başarılı olamadı.

Biriniz karısını aldı elinden, diğeriniz parasını… Şimdi bu adam tehlikeli değil diyorsunuz öyle mi?

Defne’yi görmek için odasına giden Somer, kızının isteğini kırmadı. Türkan, günler sonra ilk kez bir yanında kızı diğer yanında Somer ile birlikte uyudu. Bu mutluluk uzun sürmedi…

Gazetede gördüğü haberle şoke olan Özer, Rüçhan’ı yanına çağırdı. Babasının sesine koşan Somer’e Türkan da eşlik etti.

Kartal’ın beklenmedik hamlesiyle neye uğradığını şaşıran Rüçhan, baygınlık geçirdi.

Derya’nın sözlerinin ardından bir kez daha düşünen Dönüş, Uzay ile konuşarak ona karşı hiçbir şey hissetmediğini söyledi.

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Bir kez daha aşk acısı yaşayan Uzay, annesi ile dertleşti.

Eve döndüğünde kendisini bekleyen kardeşine sarılan Dönüş, Serdar’ı çok özlediğini de itirafa etti.

Rüçhan’ın muayenesini tamamlayan ve kliniğe dönen Serdar, karşısında Dönüş’ü görünce çok mutlu oldu.

Buzları eritmeyi başaran ikili aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.

Somer, gazetede çıkan haberlerin ardından avukatı ile birlikte Kartal’ın şirketine gitti. Somer’in meydan okuyuşuna aldırış etmeyen Kartal, istediği her şeyi alacağının mesajını net bir şekilde verdi.

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Türkan’dan haber alamayan Derya ve Dönüş, ablalarını görmek için malikaneye gittiler.

Kartal, dediğini yaptı ve Kormanlar’ı zor duruma düşürecek ikinci planını da devreye soktu. Çok geçmeden maliye Korman Zeytincilik’in kapısına dayandı.

Nesrin’i kaybettikten sonra hayatına kimseyi almayan Sadık, kuralını Müjgan ile bozdu.

Dizinin final sahnesinde;

Uykusundan kabusla uyanan Rüçhan’ın durumundan endişelenen Özer, karısını takip etti ve Türkan’ın depoda kaldığını öğrendi.

Parçaları birleştiren Somer, Burçin’i yanına çağırdı ve evde olup bitenleri sordu.

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Somer, bir kez daha annesinin planına alet olduğunu öğrendi.

Annem kendi intikamını almak için beni çok güzel kullandı baba

Yaşadıklarının da etkisiyle her geçen gün akıl sağlığını biraz daha kaybeden Rüçhan, Türkan’dan kurtulmak için onu zehirlemeye karar verdi.

Yanına aldığı ilaçları Türkan’a götüren ve onu içmeye zorlayan Rüçhan’ın planı Somer’in beklenmedik gelişi ile yarım kaldı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN 67. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN