Üç Kız Kardeş muhteşem bir finalle ekranlara veda etti!

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Dizinin final bölümünde;

Aileyi bir araya getirmek isteyen Nezahat; Türkan, Somer, Cevriye, Fatih ve çocukları akşam yemeğine davet etti.

Kalender Ailesi, günler sonra bir masada toplanmıştı. Sadık, Türkan'a bazı nasihatlerde bulundu.

Derya'yı bağışlamak zorundasın. Benden sonra senin kanatlarının altında olacaklar. Ben ömrüm el verdiği sürece sizin ardınızda olacağım...Elbet günün birinde bu dünyadan sessiz sedasız gideceğim ama ardımda birbirlerine sırtını dönmüş evlatlar bırakırsam gözüm açık gider...

Sadık konuşmasını tamamlayamadan fenalaştı. Babasının durumunu fark eden Dönüş ve Türkan çığlık çığlığa yardım arayışına girdiler...

Ev halkı Sadık'ı hastaneye götürürken, olup biteni Derya'ya haber verme görevi Türkan'a düştü…

Serdar ile Dönüş'ün birbirlerine selam vermemeleri Türkan'ın dikkatinden kaçmadı.

Neler olup bittiğini anlamaya çalışan Türkan, çok geçmeden kötü haberi aldı.

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Dönüş'ün hastalığı nüksetti abla... Bu defa başaramayacağını düşünüyor…

Derya, Türkan'a Kartal ile Fransa'ya taşınma kararını aldıklarını da söyledi…

Rüçhan ve Özer, tatilden döner dönmez Sadık'ın hastalandığını öğrendiler. Geçmiş olsun ziyareti Özer ve Sadık'ın arasını düzeltti.

Efe'nin babasını gördüğünü söylemese Derya ve Kartal'ı panikletti. Hemen polisi arayan Derya, eski eşini ihbar etti.

Çok geçmeden Mustafa'nın yakalandığı haberi geldi.

Özer, ifade için karakola çağrılırken Rüçhan'ın aklında tek bir soru vardı: Şikayetini geri çekecek mi?

Babasına engel olmak isteyen Somer, Özer'in peşinden karakola gitti ve onu net bir dille uyardı.

Dönüş, Fatih ve Nezahat'ın ısrarı ile tedaviye başladı.

Hastaneye gittiği ilk gün karşısında başka bir doktor yerine Serdar'ı gören Dönüş, odayı terk etti.

Dönüş'ün peşinden giden Serdar, tüm gücüyle onu aşkına inandırmaya çalıştı…

Senin karanlık kuyu dediğine ben emek diyorum

Kartal ve Derya, Fransa'ya yerleşme kararlarını Sadık ile de paylaştılar.

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Serdar'dan ayrı kalmayı başaramayan Dönüş, ona geri döndü.

Ben öldükten sonra sana bırakacağım acıdan korktum...

Ailesiyle oğlu arasında kalan Özer, hayatının en zor kararını verdi ve Mustafa'yı kendi elleriyle parmaklıklar ardına gönderdi.

Vicdanıyla baş etmeye çalışan Özer'i teselli etmek Rüçhan'a düştü.

Yaşadığı rahatsızlıktan sonra emekliye ayrılmaya karar veren Sadık, yerini İrfan'a bıraktı.

Türkan ile Somer’in düğününe herkes büyük bir özenle hazırlandı. Nikahın kıyıldığı dakikalarda Derya ile Kartal yeni hayatları için yola çıkmışlardı…

Yıllar sonra…

Serdar ile Dönüş evlendi. İkilinin Can adında bir de oğulları oldu. Dönüş, artık herkesin tanıdığı ünlü bir yazardı…

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İmza gününe gelen sürpriz bir isim Dönüş’ü çok mutlu etti: Melisa Köksal…

Tüm aile Sadık’ın 80. yaş gününü sürpriz bir parti kutlamaya karar verdiler. Partinin hazırlıkları saatler öncesinden başladı. İmza gününü bitirip eve dönen Dönüş, yanında Derya, Kartal, Melisa ve Efe’yi de getirdi.

Babasına kavuşan Derya, gözyaşlarına boğuldu.

Bütün aile yıllar sonra bin bir anıya ev sahipliği yapan ve her seferinde onları kucaklayan kırmızı kapılı evlerinin, denize açılan bahçesinde buluştular…

Onlar için Ayvalık’ta gün son kez battı…