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Üç Kız Kardeş ilk bölümü ile ekranlara damga vurdu! Üç Kız Kardeş 1. bölümde Türkan'ın hayalleri kabusa döndü!

#Üç Kız Kardeş#Dizi#Televizyon
Üç Kız Kardeş ilk bölümü ile ekranlara damga vurdu Üç Kız Kardeş 1. bölümde Türkanın hayalleri kabusa döndü

Üç Kız Kardeş 1. bölüm izleme ekranı Kanal D'nin internet sitesinden yayınlandı. Birbirine çok bağlı üç kız kardeşin hikâyesinin anlatıldığı, Kanal D’nin merakla beklenen dizisi “Üç Kız Kardeş ilk bölümü ile 22 Şubat'ta ekranlara geldi. Başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Melisa Berberoğlu, Özgü Kaya ve Almila Ada'nın yer aldığı Üç Kız Kardeş'in ilk bölümünde Kalender Ailesi'nin ilk göz ağrısı Türkan'ın Somer'le evlendikten sonra gördüğü işkence ekranlara damga vurdu. İşte, Üç Kız Kardeş 1. bölüm full HD izleme ekranı ve ilk bölümde yaşananlar.

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Üç Kız Kardeş ilk bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D’nin, yapımı Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği, İclal Aydın’ın romanından uyarlanan “Üç Kız Kardeş” dizisinin salı akşamı yayınlanan 1. bölümünde Türkan'ın evlendiği ilk gece Somer'in kendisini istemediğini öğrenmesi şoke etti. Türkan'ın Rüçhan Korman'dan gördüğü işkence ise çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi. Tüm bunların ardından dizinin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nesrin ve Sadık Kalender çifti Türkan, Derya ve Dönüş, isimlerinde üç kızlarıyla Ayvalık’ta sessiz sakin yaşam sürmektedir. Nesrin ve Sadık'ın ilk göz ağrısı Türkan'ın güzelliği tüm kasaba tarafından bilinir. Yörenin en zengin ailesi olan Kormanların patroniçesi Rüçhan Korman, Türkan’ın dillere destan güzelliğini duyup oğlu Somer’e gelin olarak almaya karar verir. Somer ise ailesinin onayı olmadığı yasak bir aşk yaşar. Rüçhan oğlu Somer'in Türkan'la evlenmesini zorunlu hale getirir. Türkan'ın yapacağı evlilik, Sadık hariç tüm ailede sevinç içinde karşılanır. Kalender Ailesi, sakin hayatlarının son günlerini yaşadıklarını bilmeden düğün hazırlıklarına devam etmektedir. Diğer yandan Derya ve Dönüş üniversite sınavına hazırlanmaktadır. Dönüş'ün kalbi aynı okulda olan Serdar için çarpar.

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Kalender Ailesi'nin hayatını alt üst edecek bir darbede Sadık'ın erkek kardeşi Fatih'in gelmesiyle yaşanır. Fatih yüzünü bile görmediği kızını almak için yurt dışından geri döner. Türkan'ın yuvasını kurmasıyla sevinç yaşayan Nesrin, gözünden bile sakındığı biricik kızını cehennem ateşinin ortasına kendi elleriyle bıraktığını bilemez. Kalender Ailesi'nin huzurlu günleri artık çok eskide kalır ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI


Üç Kız Kardeş 2. Bölüm Fragmanı yayında! Türkan, Somer'den boşanmak istiyor!

Düğününün akabinde gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan Türkan adeta yıkılmıştır. Somer'in onu sevmediğini ve karısı olmasını istemediğini öğrendikten sonra o evde kalmak istemeyen Türkan, Rüçhan'ın tepkisiyle karşılaşmıştır. Diğer taraftan Somer baba olacağı haberini alır.

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Sadık'ın içinde ise kötü bir his vardır. Nesrin durumu anlamasa da kötü haber ulaşmakta gecikmeyecektir.

Türkan Somer'den boşanmak istese de Rüçhan buna asla izin vermeyecektir.

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#Üç Kız Kardeş#Dizi#Televizyon

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