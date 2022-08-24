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Türkiye'nin unutamadığı aşk: Aşk-ı Memnu

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#Aşk-I Memnu#Kanal D#Dizi
Türkiyenin unutamadığı aşk: Aşk-ı Memnu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 08:37

Kanal D’nin yayınlandığı döneme damga vuran ve aradan geçen 12 yıla rağmen tekrar bölümleri hâlâ aynı heyecanla izlenen dizisi “Aşk-ı Memnu”nun finali bir kez daha izleyiciyle buluşacak. Türkiye’nin unutamadığı aşkın finali sosyal medyada da şimdiden çok konuşulanlar arasına girdi.

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KANAL D’nin adını klasikler arasına yazdıran efsane dizisi “Aşk-ı Memnu” yaz boyunca hafta içi her gün bir kez daha izleyiciyle buluştu. Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya’nın rol aldığı dizinin tekrar bölümleri yine büyük ilgi gördü. Dizinin her sene yayınlandığı gün sosyal medyada trend topic listesine giren final bölümü ise yarın akşam Kanal D’de ekrana gelecek.

Türkiyenin unutamadığı aşk: Aşk-ı Memnu

REYTİNG REKORLARI KIRDI

Halid Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı romanından uyarlanan “Aşk-ı Memnu” dizisi 2008-2010 yıllarında yayınlanmış ve final bölümüyle reyting rekorları kırmıştı. Bihter’in unutulmaz ölüm sahnesinin damga vurduğu final bölümü şimdiden sosyal medyada gündeme oturdu.

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#Aşk-I Memnu#Kanal D#Dizi

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