Türkiye'nin unutamadığı aşk: Aşk-ı Memnu

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KANAL D’nin adını klasikler arasına yazdıran efsane dizisi “Aşk-ı Memnu” yaz boyunca hafta içi her gün bir kez daha izleyiciyle buluştu. Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya’nın rol aldığı dizinin tekrar bölümleri yine büyük ilgi gördü. Dizinin her sene yayınlandığı gün sosyal medyada trend topic listesine giren final bölümü ise yarın akşam Kanal D’de ekrana gelecek.

REYTİNG REKORLARI KIRDI

Halid Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı romanından uyarlanan “Aşk-ı Memnu” dizisi 2008-2010 yıllarında yayınlanmış ve final bölümüyle reyting rekorları kırmıştı. Bihter’in unutulmaz ölüm sahnesinin damga vurduğu final bölümü şimdiden sosyal medyada gündeme oturdu.