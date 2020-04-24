Gözlerin, dudakların alev alev çağırıyor yangınlara!
Ekran serüveni başladığında takvimler 4 Eylül 2008'i gösteriyordu. Daha ilk bölümüyle milyonlarca kişiyi ekran karşısına çiviledi kelimenin tam anlamıyla. Tam iki yıl sürdü bu durum. 24 Haziran 2010'da final bölümü yayınlandığı gece ise hayat durdu.
Halit Ziya Uşaklıgil'in ünlü eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, Türk TV tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olarak tarihe geçti. Sonra defalarca tekrarları yayınlandı ve yine izlenme rekorları kırdı.
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1
ARADAN YILLAR GEÇSE DE...
Çok güçlü bir oyuncu kadrosunun yanı sıra deneyimli bir kamera arkası ekibin görev aldığı Aşkı Memnu, koronavirüs nedeniyle evlerde sosyal izolasyon yaşanan bu dönemde yine Kanal D ekranlarında ve yine değişen bir şey yok. Dizi sanki ilk kez yayınlanıyormuş gibi reyting rekorları kırıyor.
Dizinin bazı replikleri ise yine dilden dile dolanıyor. Bunlar öylesine ustaca yazılmış diyaloglarda yer alıyor ki dizinin final yapmasının üzerinden 10 yıl geçmiş olsa da hala dillerden düşmüyor bu replikler. İşte Aşkı Memnu dizisinin unutulmayan replikleri.
2
NE BİÇİM BİR OYUN BU BÖYLE
"Sen bana ne yapıyorsun Behlül? En çok yaklaştığın anda pişman olup geri çekiliyorsun... Kendini aklamak için beni suçluyorsun... Sonra engel olamayıp tekrar kendine geliyorsun... Ne biçim bir oyun bu böyle?"
3
ÖRDEK AİLESİ GİBİ
"Birlikte 'yaşayacağız' dedim; ördek ailesi gibi her yere beraber gideceğiz demedim!"
4
TANGO GİBİYİZ
"Biz tango gibiyiz, bir yakınlaşıp bir uzaklaşıyoruz... Şundan eminim ki içimizdeki müzik bitene kadar pistten çekilmeyeceğiz!"
5
ALEVİN TAM ORTASINA
"Biraz önce ateşe uzattım elimi, alevin tam ortasına... Bu bir yangın, yanıyorum ama acıyı hissetmiyorum…"
6
BEYNİM SUÇLU, YÜREĞİM SUÇLU
"Çok acı çekiyorum... Beynim suçlu, yüreğim suçlu; keşkenin ne demek olduğunu en çok bu gece hissettim..."
7
ATEŞE YÜRÜYORUM
"Ateşe yürüyorum, pervane gibi döne döne yanacağımı biliyorum... Ama ilk defa ateşi hissettim yüzümde, ellerimde ve tüm bedenimde..."
8
ÖLÜYORUM, ANLASANA
"Ölüyorum anlasana! Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar... Ben işkenceler içinde kıvranırken onların mutluluğundan ölüyorum; anne ben ölüyorum yardım et!"
9
BENİ, BENİ BİHTER'İNİ!
Beni... Beni, Bihter'ini!
10
APTALLIK ETME
Sen Bihter Ziyagil'sin aptallık etme!
11
BEHLÜL KAÇAR!
Behlül Kaçar
12
Gözlerin, dudakların alev alev çağırıyor yangınlara. Öyle bir şey var ki sende çözemediğim, insanı çılgınlıklara sürüklüyor.