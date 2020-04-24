Gözlerin, dudakların alev alev çağırıyor yangınlara!

ARADAN YILLAR GEÇSE DE... Çok güçlü bir oyuncu kadrosunun yanı sıra deneyimli bir kamera arkası ekibin görev aldığı Aşkı Memnu, koronavirüs nedeniyle evlerde sosyal izolasyon yaşanan bu dönemde yine Kanal D ekranlarında ve yine değişen bir şey yok. Dizi sanki ilk kez yayınlanıyormuş gibi reyting rekorları kırıyor.



Dizinin bazı replikleri ise yine dilden dile dolanıyor. Bunlar öylesine ustaca yazılmış diyaloglarda yer alıyor ki dizinin final yapmasının üzerinden 10 yıl geçmiş olsa da hala dillerden düşmüyor bu replikler. İşte Aşkı Memnu dizisinin unutulmayan replikleri.