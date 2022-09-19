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Türk müziğinin ustalarını buluşturan proje

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Şarkılar Bizi Söyler Biz De Şarkı Söyleriz#Halk Eğitim Merkezi
Türk müziğinin ustalarını buluşturan proje
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 07:23

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla “Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz” projesini hayata geçirdi.

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Proje kapsamında konservatuvar mezunu usta öğreticilerin yönetiminde, 81 ildeki 999 Halk Eğitim Merkezi’nde amatör korolar kurulacak.

Tanıtım videosu geçtiğimiz gün Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde, Esra İçöz, Elif Güreşçi, Melihat Gülses, Umut Akyürek, Aylin Şengün Taşçı ve Nazire Savran’ın katılımıyla çekildi.

Türk müziğinin ustalarını buluşturan proje

Solistler, video için “Nazende” ve “Muhabbet Bağı” eserlerini seslendirdi. Proje kapsamında seçilecek korolardan 15 bin kişi ‘dünyanın en büyük korosu’ olarak konser verecek ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi deneyecek.

 

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Şarkılar Bizi Söyler Biz De Şarkı Söyleriz#Halk Eğitim Merkezi

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