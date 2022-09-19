Türk müziğinin ustalarını buluşturan proje

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Proje kapsamında konservatuvar mezunu usta öğreticilerin yönetiminde, 81 ildeki 999 Halk Eğitim Merkezi’nde amatör korolar kurulacak.

Tanıtım videosu geçtiğimiz gün Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde, Esra İçöz, Elif Güreşçi, Melihat Gülses, Umut Akyürek, Aylin Şengün Taşçı ve Nazire Savran’ın katılımıyla çekildi.

Solistler, video için “Nazende” ve “Muhabbet Bağı” eserlerini seslendirdi. Proje kapsamında seçilecek korolardan 15 bin kişi ‘dünyanın en büyük korosu’ olarak konser verecek ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi deneyecek.