TRT Avaz frekans ayarı nasıl yapılır? İşte TRT Avaz yayın akışı

TRT Avaz frekans ayarıyla bazı maçları şifresiz olarak takip edebilmek mümkün. TRT AVAZ’dan maç takibi yapabilmek için çanak anteni 4A uydusuna ayarlı yapın. Uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle menüsünü açın. Bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri bir menü bulunabilir.

"Türksat 4A" uydu seçimini yaptıktan sonra “Polarizasyon, Sembol” kısmına aşağıdaki bilgileri girin.

FREKANS BİLGİLERİ



TÜRKSAT 3A DOĞU BİMİ

Frekans: 11096

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Sembol Rate: 30000

FEC: 5/6



TELEVİZYON PLATFORMLARI



Digiturk: 57. kanal

D-Smart: 284. kanal

Türksat Kablo TV: 68. kanal

Tivibu: 47. kanal

Superonline: 179. kanal



17 EKİM YAYIN AKIŞI

06:00Yalaza

08:00Muhacir

08:30Kültür Sanat Avaz

09:00Asırların Yankısı

09:45Pastane

10:45Aslan Ailem

13:15Kasabada Zaman

13:30TFF 1.LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI ''R.H BANDIRMASPOR-ESKİŞEHİRSPOR''

14:15Mavi Yeşil

14:30TFF 1.LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI ''R.H BANDIRMASPOR-ESKİŞEHİRSPOR''

15:15Kasabada Zaman

15:30Muhacir

16:00Kültür Sanat Avaz

16:30Kasabada Zaman

16:45Zoru Başaranlar

17:20Divan-I Hikmet Sohbetleri

17:5016. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali

18:45Şefkate Muhtaç

19:15Asırların Yankısı

20:00Bekir Develi İle Keşif Zamanı

20:30Sürgünün Sessiz Tanıkları Ahıska Türkleri

21:00Avaz Haber

21:30Gittik Gördük

22:00Zor Zamanlar

22:45Ne Varsa İçindedir

23:15Mavi Yeşil

23:30Divan-I Hikmet Sohbetleri

00:0016. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali

01:00Muhacir

01:30Aslan Ailem