TRT Avaz frekans ayarı nasıl yapılır? İşte TRT Avaz yayın akışı
Bandırmaspor- Eskişehirspor maçı öncesi gözler TRT Avaz yayın akışı ve frekans bilgilerine çevrildi. Maçın saatini kaçırmak istemeyen pek çok futbolsever, erken saatlerden itibaren frekans bilgilerini araştırıyor. Peki, TRT Avaz frekans ayarı nasıl yapılır? İşte TRT Avaz yayın akışı ve frekans bilgileri…
TRT Avaz frekans ayarıyla bazı maçları şifresiz olarak takip edebilmek mümkün. TRT AVAZ’dan maç takibi yapabilmek için çanak anteni 4A uydusuna ayarlı yapın. Uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle menüsünü açın. Bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri bir menü bulunabilir.
"Türksat 4A" uydu seçimini yaptıktan sonra “Polarizasyon, Sembol” kısmına aşağıdaki bilgileri girin.
FREKANS BİLGİLERİ
TÜRKSAT 3A DOĞU BİMİ
Frekans: 11096
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Rate: 30000
FEC: 5/6
TELEVİZYON PLATFORMLARI
Digiturk: 57. kanal
D-Smart: 284. kanal
Türksat Kablo TV: 68. kanal
Tivibu: 47. kanal
Superonline: 179. kanal
17 EKİM YAYIN AKIŞI
06:00Yalaza
08:00Muhacir
08:30Kültür Sanat Avaz
09:00Asırların Yankısı
09:45Pastane
10:45Aslan Ailem
13:15Kasabada Zaman
13:30TFF 1.LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI ''R.H BANDIRMASPOR-ESKİŞEHİRSPOR''
14:15Mavi Yeşil
14:30TFF 1.LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI ''R.H BANDIRMASPOR-ESKİŞEHİRSPOR''
15:15Kasabada Zaman
15:30Muhacir
16:00Kültür Sanat Avaz
16:30Kasabada Zaman
16:45Zoru Başaranlar
17:20Divan-I Hikmet Sohbetleri
17:5016. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali
18:45Şefkate Muhtaç
19:15Asırların Yankısı
20:00Bekir Develi İle Keşif Zamanı
20:30Sürgünün Sessiz Tanıkları Ahıska Türkleri
21:00Avaz Haber
21:30Gittik Gördük
22:00Zor Zamanlar
22:45Ne Varsa İçindedir
23:15Mavi Yeşil
23:30Divan-I Hikmet Sohbetleri
00:0016. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali
01:00Muhacir
01:30Aslan Ailem
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