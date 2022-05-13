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Trafik Medya Ödülleri Sahiplerini Buldu...

#Trafik Medya Ödülleri#Demirören Medya#CNN TÜRK
Trafik Medya Ödülleri Sahiplerini Buldu...

Demirören Medya törende dört ödüle layık görüldü.

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Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen “Trafik Medya Ödülleri” sahiplerini buldu. Trafik kurallarına verilen önemin değinildiği törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile medya ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Demirören Medya’ya 4 ödül birden…

Törende Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ve CNN TÜRK Ana Haber Spikeri Fulya Kalfa ödüle layık görüldü. Murat Yancı adına ödülü Kanal D ve Teve2 Programlar Grup Direktörü Ceyda Gönenç aldı. CNN TÜRK’ün trafiğe vurgu yapan en iyi haber kanalı kategorisinde ödüllendirildiği törende Kanal D'nin sevilen dizisi "Yargı" ve sabah programı Neler Oluyor Hayatta" da ödüle layık görüldü. Ödülleri Bakan Soylu, Seçici Kurul Üyeleri ile birlikte takdim etti.

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#Trafik Medya Ödülleri#Demirören Medya#CNN TÜRK

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