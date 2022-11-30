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Teoman: Sabır üzerine bir kitap

Güncelleme Tarihi:

#Teoman#Ryan Holiday#Stephen Hanselman
Teoman: Sabır üzerine bir kitap
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 08:38

Teoman önceki akşam Cihangir’deki Pürtelaş adlı mekândan çıkarken görüntülendi. Ryan Holiday ve Stephen Hanselman imzalı “Stoacının Günlüğü” adlı kitabı elinde poz veren rock’çı, “Sabır üzerine bir kitap, sabra çok ihtiyacım var” dedi.

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ÇOK MERAK EDİYORUM

Rock müziğin ünlü ismi Teoman önceki akşam Cihangir Pürtelaş adlı mekândaydı. Mekândan ayrılırken elindeki “Stoacının Günlüğü” adlı kitapla objektife poz veren ünlü rock’çı “Kitabı yeni aldım, çok merak ediyorum. Okumak için de sabırsızlanıyorum. Sabır üzerine bir kitap, sabra da çok ihtiyacım var” dedi.

Teoman: Sabır üzerine bir kitap

MUTLULUĞA NASIL KAVUŞURUZ

Ryan Holiday ve Stephen Hanselman imzalı kitap, Stoa felsefesini temel alıyor. “Mutluluğa nasıl kavuşuruz”, “Öfkemizi kontrol etmenin en etkili yolu nedir”, “Başarının gerçek ölçütü ne olmalıdır” ve “Kederimizin üstesinden gelip hayatımıza nasıl bir anlam katabiliriz” gibi sorulara yanıt arayan kitap, okuyuculara rehber görevi görüyor.

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