İrem Helvacıoğlu: Ben de fiziksel şiddet gördüm

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Alp Navruz’la birlikte “Yürek Çıkmazı” adlı dizide rol alan ünlü oyuncu, dizideki karakteri gibi kendisinin de gerçek hayatta şiddete maruz kaldığını belirtti: “Ben de kendi hayatımda fiziksel şiddete maruz kaldım. Psikolojik şiddet de gördüm ve bunu sonradan fark ettim. Hayatımda bu tarz şiddeti bana uygulayanlara artık yer vermiyorum.” (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Dünyanın en yakışıklı 3. kedisi

Esra Sönmezer’in kedisi Wolfie, 26-27 Kasım tarihleri arasında İstanbul City Center AVM’de düzenlenen 16. Uluslararası International Cat Show’da 5 ödül birden aldı. Özel ırk kedilerin yarıştığı yarışmada Wolfie ‘Dünyanın en yakışıklı 3. Kedisi’ seçildi. Oyuncu, “Bütün hayvanların ayrı bir güzelliği vardır. Fakat kendi evcil hayvanınız tescillenince ayrı bir gurur yaşıyorsunuz” dedi.

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Babam acı dolu bir hayat yaşamış

Bir döneme damga vuran, arabeskin taçsız kralı Hüseyin Altın’ın şarkıcı kızı Hilal Altın, önceki gün Nişantaşı City’s’deydi. Çıkardığı albümde babasının iki şarkısını okuyan Altın, “Babamın yolunda gitmeye çalışıyorum” dedi. Babasının hayatının film yapılması için birçok yapım şirketinden teklifler aldığını belirten şarkıcı “Babam, Müslüm Gürses ve Bergen’den daha acı bir hayat yaşamış. Film için birkaç yapım şirketi bizimle görüştü ama henüz karar vermiş değiliz” diye konuştu.

Kapadokya’da romantizm

Ünlü manken Simge Tertemiz, işadamı sevgilisi Ünal Saral ile Kapadokya’da aşk tazeledi. Hafta sonu tatili için Kapadokya’ya giden sevgililer romantik anlarının karelerini sosyal medya hesaplarında takipçileriyle de paylaştı. (Sayit DURMAZ)

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Yeni yaş kutlaması

Genç müzisyen Emirhan Çakmak, yeni yaşını kutladı. Aleyna Tilki, Havva Öztel ve Ayça Tilki, müzisyeni bu özel gününde yalnız bırakmadı. Havva Öztel, kutlamadan kareleri sosyal medya hesabından “Sağlıklı nice güzel yaşların olsun yavrum. İyi ki doğdun” sözleriyle paylaştı.

Sorular sinirlendirdi

Yakın zamanda Dilan Çiçek Deniz ile ayrılan Thor Saevarsson önceki gece Cihangir Geyik’te bir kız arkadaşıyla görüntülendi. Saevarsson, fotoğraflarının çekildiğini fark edince kız arkadaşının yüzünü kapatmaya çalıştı. Ardından arkadaşından uzaklaşarak başkalarıyla sohbet etti. Thor Saevarsson, mekan çıkışı ise gazetecilerin eski sevgilisi Dilan Çiçek Deniz hakkındaki sorularına sinirlendi ve “Sizi anlamadım” diyerek uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

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