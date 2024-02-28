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Ödül töreninde pişti oldular

Güncelleme Tarihi:

#Afra Saraçoğlu#Dilan Çiçek Deniz#Mert Yazıcıoğlu
Ödül töreninde pişti oldular
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 09:28

Televizyon Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri, önceki akşam The Ritz-Carlton’da düzenlenen törenle 10’uncu kez sahiplerini buldu.

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10. Televizyon Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri’nde 40 ayrı kategoride en başarılı isimler ödüllendirildi. Sanat, magazin ve iş dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getiren gecede şıklık yarışı da yaşandı.

Aşk üçgeni

Mert Yazıcıoğlu törende eski sevgilileri Afra Saraçoğlu ve Dilan Çiçek Deniz’le pişti oldu.

Ödül töreninde pişti oldular

Mert Yazıcıoğlu’nun ‘yılın fark yaratan performansı’ ödülünü aldığı gecede Afra Saraçoğlu ‘en iyi kadın oyuncu’, Dilan Çiçek Deniz de ‘en iyi kadın tiyatro oyuncusu’ ödüllerini kucakladı.

Ödül töreninde pişti oldular

Dilan Çiçek Deniz
Ödül töreninde pişti oldular

Afra Saraçoğlu

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“Survivor”a verilen ‘en iyi yarışma programı’ ödülünü Acun Ilıcalı aldı.

Ödül töreninde pişti oldular

Esra Erol, ‘en iyi kadın sunucu’ dalında ödülü kucakladı. “Esra Erol’da” adlı programı da ‘en iyi gündüz kuşağı programı’ seçildi.

Ödül töreninde pişti oldular

‘En iyi erkek şarkıcı’ seçilen Oğuzhan Koç, “Uzun zamandır ödül törenlerine katılmıyordum. Heyecanlıyım” dedi.

Ödül töreninde pişti oldular

‘En iyi çıkış yapan şarkıcı’ seçilen Mert Demir, “Ateşe Düştüm” ile ‘en iyi şarkı’ ödülünü de aldı.

Ödül töreninde pişti oldular

‘En iyi erkek oyuncu’ ödülünü alan Doğukan Güngör, “Böyle organizasyonlara katılmak bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

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Ödül töreninde pişti oldular

‘En iyi kadın film oyuncusu’ ödülünü alan Esra Bilgiç, şu sıralar senaryo okuduğunu söyledi: “Belki yakın zamanda güzel bir projeyle karşınızda olurum.”

Ödül töreninde pişti oldular

Mehmet Günsür, “Arayış” dizisindeki performansıyla ‘en iyi dijital-internet dizisi erkek oyuncu’ kategorisinde ödül aldı.

Ödül töreninde pişti oldular

‘En iyi kadın haber sunucusu’ ödülünü Nazlı Çelik, ‘en iyi erkek haber sunucusu’ ödülünü de Cem Öğretir kazandı.

Ödül töreninde pişti oldular

Cem Öğretir

Ödül töreninde pişti oldular

 

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#Afra Saraçoğlu#Dilan Çiçek Deniz#Mert Yazıcıoğlu

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