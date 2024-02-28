Ödül töreninde pişti oldular

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10. Televizyon Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri’nde 40 ayrı kategoride en başarılı isimler ödüllendirildi. Sanat, magazin ve iş dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getiren gecede şıklık yarışı da yaşandı.

Aşk üçgeni

Mert Yazıcıoğlu törende eski sevgilileri Afra Saraçoğlu ve Dilan Çiçek Deniz’le pişti oldu.

Mert Yazıcıoğlu’nun ‘yılın fark yaratan performansı’ ödülünü aldığı gecede Afra Saraçoğlu ‘en iyi kadın oyuncu’, Dilan Çiçek Deniz de ‘en iyi kadın tiyatro oyuncusu’ ödüllerini kucakladı.

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“Survivor”a verilen ‘en iyi yarışma programı’ ödülünü Acun Ilıcalı aldı.

Esra Erol, ‘en iyi kadın sunucu’ dalında ödülü kucakladı. “Esra Erol’da” adlı programı da ‘en iyi gündüz kuşağı programı’ seçildi.

‘En iyi erkek şarkıcı’ seçilen Oğuzhan Koç, “Uzun zamandır ödül törenlerine katılmıyordum. Heyecanlıyım” dedi.

‘En iyi çıkış yapan şarkıcı’ seçilen Mert Demir, “Ateşe Düştüm” ile ‘en iyi şarkı’ ödülünü de aldı.

‘En iyi erkek oyuncu’ ödülünü alan Doğukan Güngör, “Böyle organizasyonlara katılmak bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

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‘En iyi kadın film oyuncusu’ ödülünü alan Esra Bilgiç, şu sıralar senaryo okuduğunu söyledi: “Belki yakın zamanda güzel bir projeyle karşınızda olurum.”

Mehmet Günsür, “Arayış” dizisindeki performansıyla ‘en iyi dijital-internet dizisi erkek oyuncu’ kategorisinde ödül aldı.

‘En iyi kadın haber sunucusu’ ödülünü Nazlı Çelik, ‘en iyi erkek haber sunucusu’ ödülünü de Cem Öğretir kazandı.

Cem Öğretir