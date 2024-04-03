Taş Kağıt Makas'ın yeni bölümünde heyecan dorukta!

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Yusuf Pirhasan’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizinin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde lüks otomobiliyle 5 kişiye çarpıp Oğuz Murat Aci'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlunu Amerika’ya kaçıran yazar Eylem Tok olayına benzer bir olay işleniyor.

RIZA ÖLDÜ MÜ?

Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde;

Umut, kazandığı davayla birlikte Emirkıranlar’a karşı çok büyük bir koz elde eder. Davanın sonucunda elde edeceği bir isim, Rıza’nın özgürlüğüne giden yolda önemli bir adım fırsatı doğurur. Mücadelesini oyunun kuralına göre sürdürürken, cezaevinden kötü bir haber alır. Umut ve Rıza için yolun sonu gelmiş midir? Bünyamin Emirkıran’ın talimatıyla bir trafik kazası dosyasını alan Harun Yakar, gerçekle yüzleşince sonunda isyan eder. Sıradan bir kaza gibi görünen olayın arkasında, toplumda büyük yankı uyandıracak gerçekler vardır. Fecir’in babası için kurduğu tuzağın dehşetini yaşayan Umut, trafik kazası dosyasında bazı detaylar yakalar. Aynı organize kötülükten gelen haksızlığa karşı, mücadele etmeye karar verir.

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Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Atsız Karaduman, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” yeni bölümü ile 03 Nisan Çarşamba (bu akşam) Kanal D’de ekrana gelecek.