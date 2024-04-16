Taş Kağıt Makas'ın Rüya'sı ilk kez konuştu: Oyun yeni başlıyor

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Kadrosunda usta oyuncuları buluşturan, her çarşamba akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” tanıtım filmleri ve sürükleyici sahneleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin’in yönetmenliğini üstlendiği dizide “Rüya Emirkıran” karakterine hayat veren oyuncu Yüsra Geyik, Magazin D Haber Müdürü Asiye Acar’a özel açıklamalarda bulundu.

İlk defa bu kadar modern ve günümüze ait bir kadına hayat verdiğini söyleyen Yüsra Geyik “Bu benim için heyecan verici. Bazen diyorum ki ‘Acaba çok mu süslendim’ çünkü önceki projelerimde daha salaş, daha spor karakterleri oynamıştım. Dizinin her bölümü ayrı bir heyecan. Zaten projenin dinamiği ve motivasyonu da bence bunun üzerine kurulu. Dizide çoğumuz avukat ya da hukukla bir bağlantıya sahip olduğumuz için olayların heyecanı aynı yerde, aynı noktada toplanıyor. Bence Taş Kağıt Makas’ın gerilimli bir heyecanı ve cool bir görüntüsü var. Hem izlemeyi seviyorum hem de içinde olduğum için şanslı hissediyorum.” dedi.

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İzlemeyi sevmediği karakterleri oynamayı da sevmediğini söyleyen güzel oyuncu “Ben diziye dördüncü bölümde dahil oldum ama; Rüya karakteri bana ilk teklif edildiğinde dizi de daha yeni başlıyordu. Dizinin rengini, dokusunu görmeyi çok istedim. İzledikten sonra Rüya’yı tasarlamaya başladım. Ben televizyon dizilerinde “Neden bu diziyi izliyorum? “ diye sorarım. Çünkü izlemeyi sevmediğim karakterleri oynamayı da sevmem. Rüya, ayaklarının üstünde durabilen güçlü, hukukçu bir kadın. Bilmediğim bir noktası da avukat olması. Bir hukukçu olarak nasıl algıladığı, yaşadığı durumlar, bir avukat olarak nelere önem verdiği bunları keşfetmek bana güzel geliyor.” dedi.

“OYUN HENÜZ BAŞLAMADI!”

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Taş Kağıt Makas’taki her karakterin hikayesini çok merak ettiğini de söyleyen Geyik “Hikayede daha hiçbir şey açılmadı. Yani Taş Kağıt Makas oyununa bile geçmedik. Şu an sadece oyunun sinyalleri veriliyor. Evet bu oyun oynanacak ama henüz oyun başlamadı. O yüzden kimin hangi safta nasıl yer alacağı, hikâyenin nasıl ilerleyeceği ile ilgili hiçbir şey belli değil. Bir sürü sır var ve hiçbiri açığa çıkmadı. Seyircinin bildiği şeyler var. Karakterlerin bildiği şeyler var. Kimsenin bilmediği şeyler var. O yüzden bende gidişatı çok merak ediyorum.” dedi.

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Atsız Karaduman, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” yeni bölümleri ile Çarşamba akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

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