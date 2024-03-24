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Taş Kağıt Makas'ın yıldızı Serra Arıtürk: Alev adı gibi bir avukat!

Güncelleme Tarihi:

#Serra Arıtürk#Taş Kağıt Makas#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 11:57

Kanal D’nin dizisi “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” ile yeniden seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu Serra Arıtürk, dizide hayat verdiği Avukat Alev’i ilk kez anlattı. Hikâyenin kendisi kadar karakterlerin de enteresan olduğunu söyleyen Arıtürk, “Taş Kağıt Makas konusu, karakterleri ve yazım dili ile beni çok cezbetti. Senaryoyu okurken karakterlerin arasındaki diyalogların natürelliği, gerçek hayattaki akışı ve benzerliği benim çok hoşuma gitti. Ayrıca hikayemiz kadar karakterler de çok enteresan. O yüzden bu dizinin içinde olmak istedim.” dedi.

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Kadrosunda usta oyuncuları buluşturan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” dizisi duygusal sahneleri, sürükleyici hikayesi ve oyuncu kadrosu ile adından sıkça söz ettiriyor. Yusuf Pirhasan’ın yönetmenliğini üstlendiği dizide Avukat Alev Dönertaş karakterine hayat veren genç oyuncu Serra Arıtürk, Kanal D Haber’e çok özel açıklamalarda bulundu.

Taş Kağıt Makasın yıldızı Serra Arıtürk: Alev adı gibi bir avukat

Canlandırdığı Alev karakterini heyecanlı, hevesli ve enerjisi çok yüksek bir karakter olarak tanımlayan Serra Arıtürk “Alev adı gibi bir avukat. Genç, heyecanlı, enerjisi yüksek. Yaşına ve tecrübesizliğine rağmen toplumdan farklı düşünmeye çalışan, bunun dezavantajlarını ve avantajlarını da gören bir karakter.” dedi.

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Ekin Koç’un canlandırdığı Umut karakteri ile olan ilişkisine de değinen güzel oyuncu “Ben Umut’un hayatına bir otobüs freni ile girdim. Sonrasında beraber bir davanın peşinden gittik. Yollarımız ayrıldı ama yıllar geçtikten sonra yeniden kesişti. Alev bence Umut’un yolculuğundaki kilit karakterlerden biri.” şeklinde ifade etti.

Taş Kağıt Makasın yıldızı Serra Arıtürk: Alev adı gibi bir avukat

“UMUT TANRIKULU BEN, ADIMI DAHA ÇOK SIK DUYACAKSIN FECİR BENCE YAZ KAFANA!”

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, yeni bölümü ile 27 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip olan Umut’un, Alzheimer hastası olan babası için verdiği hayat mücadelesini ekrana taşıyan dizinin yeni bölümüne ait tanıtım filmi yayınlandı. Fragmanda, “Avukat Umut Tanrıkulu” olarak beş sene sonra geri dönen Umut’un Fecir’in karşısına çıkarak ona meydan okuduğu görüntüler izleyici ile buluştu. Harun Yakar’ın Kadri Palaz’a söylediği “Bana demiştin ya “Babasını kaybetmiş bir çocuktan daha güçlü hiç kimse olamaz.” diye varmış işte bak “Babasını kurtarmak isteyen bir çocuk.” dediği anlar Umut’un yeni bölümde yapacaklarına dair merakı iyice arttırdı.

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Taş Kağıt Makasın yıldızı Serra Arıtürk: Alev adı gibi bir avukat

USTALAR BU OYUNDA BULUŞTU

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi ünlü isimleri bir araya getiren “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” yeni bölümü ile çarşamba akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.

 

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#Serra Arıtürk#Taş Kağıt Makas#Kanal D

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