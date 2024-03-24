Taş Kağıt Makas'ın yıldızı Serra Arıtürk: Alev adı gibi bir avukat!

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Kadrosunda usta oyuncuları buluşturan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” dizisi duygusal sahneleri, sürükleyici hikayesi ve oyuncu kadrosu ile adından sıkça söz ettiriyor. Yusuf Pirhasan’ın yönetmenliğini üstlendiği dizide Avukat Alev Dönertaş karakterine hayat veren genç oyuncu Serra Arıtürk, Kanal D Haber’e çok özel açıklamalarda bulundu.

Canlandırdığı Alev karakterini heyecanlı, hevesli ve enerjisi çok yüksek bir karakter olarak tanımlayan Serra Arıtürk “Alev adı gibi bir avukat. Genç, heyecanlı, enerjisi yüksek. Yaşına ve tecrübesizliğine rağmen toplumdan farklı düşünmeye çalışan, bunun dezavantajlarını ve avantajlarını da gören bir karakter.” dedi.

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Ekin Koç’un canlandırdığı Umut karakteri ile olan ilişkisine de değinen güzel oyuncu “Ben Umut’un hayatına bir otobüs freni ile girdim. Sonrasında beraber bir davanın peşinden gittik. Yollarımız ayrıldı ama yıllar geçtikten sonra yeniden kesişti. Alev bence Umut’un yolculuğundaki kilit karakterlerden biri.” şeklinde ifade etti.

“UMUT TANRIKULU BEN, ADIMI DAHA ÇOK SIK DUYACAKSIN FECİR BENCE YAZ KAFANA!”

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, yeni bölümü ile 27 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip olan Umut’un, Alzheimer hastası olan babası için verdiği hayat mücadelesini ekrana taşıyan dizinin yeni bölümüne ait tanıtım filmi yayınlandı. Fragmanda, “Avukat Umut Tanrıkulu” olarak beş sene sonra geri dönen Umut’un Fecir’in karşısına çıkarak ona meydan okuduğu görüntüler izleyici ile buluştu. Harun Yakar’ın Kadri Palaz’a söylediği “Bana demiştin ya “Babasını kaybetmiş bir çocuktan daha güçlü hiç kimse olamaz.” diye varmış işte bak “Babasını kurtarmak isteyen bir çocuk.” dediği anlar Umut’un yeni bölümde yapacaklarına dair merakı iyice arttırdı.

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USTALAR BU OYUNDA BULUŞTU

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi ünlü isimleri bir araya getiren “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” yeni bölümü ile çarşamba akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.