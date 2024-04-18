Umut köşeye sıkıştı... 'Katil babanın katil oğlu'

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Dizinin yeni bölümünde;

Vicdan azabına yenilen Makbule, Umut’u arayarak ona her şeyi anlatacağını söyledi. Makbule’nin verdiği adrese giden Umut, tek tanığının öldürüldüğünü görünce şoke oldu.

Bir anda eve gelen polisler, cesedin başında buldukları Umut’u büyük bir çaresizlikle karşı karşıya bıraktılar:

Katil babanın katil oğlu

Tuzağa düştüğünü fark eden Umut, polislerin elinden kaçmayı başardı.

HARUN'A KÖTÜ HABER

Harun'un Umut'a olan düşkünlüğünü bilen Süreyya, vakit kaybetmeden kötü haberi verdi:

Ben sana çömez avukatlara güvenme demedim mi? Umut katil zanlısı olarak her yerde aranıyor...

Furkan'ın suçunun ispatlanmasıyla davayı kaybeden Rüya, durumu abisi Fecir ile paylaştı. Rüya'nın tepkisi oldukça sertti.

Makbule'nin öldürülmesi ana haber bültenlerindeki yerini aldı. Umut'un her yerde arandığını öğrenen Azad'ın vicdan azabı yüzüne yansıdı.

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FECİR'İN PLANI

Umut'un başına gelenleri çözmeye çalışan Harun, çok geçmeden işin arkasındaki kişinin Fecir olduğunu öğrendi.

Makbule'nin ortadan kalkması gerekiyordu ama ben suçu Umut'un üzerine yıkacaklarını bilmiyordum...

Harun, daha önce birçok kez yardımına koştuğu Kadir'i affetmedi.

Artık bitti ihtiyar! Umut gelene kadardı... Ya bu canavarı kendi ellerinle temizlersin yada bu canavar hepinizi temizler

Umut'un hukuk bürosuna giden polisler, gizli odayı bulmak üzereyken Neşet araya girdi ve onları engelledi.

UMUT'UN BÜYÜK KOZU

Babasını kurtarmak için önce kendisini kurtarması gerektiğini bilen Umut, elindeki büyük kozu Neşet ile paylaştı.

Ya Türkiye Emirkıranlar'ın tüm pisliklerini öğrenecek yada Makbule'nin katilini bize verecekler

Elindeki belgelere güvenen Umut, Neslihan Öncü'ye ulaşmanın bir yolunu buldu.

HARUN MEYDAN OKUDU

Süreyya ile buluşan Harun, savcıya meydan okudu.

Eğer Umut'u kılına zarar gelirse en alttaki tuğlayı çekerim her şey üzerimize çöker... Ben de dahil!

Fecir'i adım adım takip eden Umut, beklenmedik bir telefonla Emirkıranlar'ın huzurunu kaçırmayı başardı.

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Yarın saat 12:00'ye kadar Makbule'nin katilini emniyete teslim edeceksin. Yoksa senin ve ailenin tüm kirli işlerini tüm Türkiye ile birlikte canlı yayında izlersin...

Umut'u telefonu sadece Fecir'i değil, Savcı Süreyya'yı da panikletti.

NESLİHAN'A TEHDİT

Hem kendini hem de Emirkıranlar'ı kurtarmak isteyen Kadir, Bünyamin'in talimatı ile Neslihan'ı ziyarete gitti. Neslihan'dan Emirkıranlar ile ilgili haberi yapmamasını isteyen Kadir, onu geçmişini ortaya çıkaramakla tehdit etti.

Takip edildiğinden habersiz olan Umut, Neşet ile buluşarak babasını aradı. Çok geçmeden polisler, nerede olduğunu tespit ettikleri Umut'un peşine düştü.

ALEV'DEN YARDIM ELİ

Umut, ustaca bir planla onları bir kez daha atlatmayı başardı.

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Gidecek hiçbir yeri olmayan Umut, geceyi Alev'in ailesine ait restoranda geçirdi.

MECBURİ İŞBİRLİĞİ

Saatler öncesinden tanıtımları dönen program için beklenen gün geldi. Yayına engel olmaya kararlı olan Bünyamin, son tuşa bastı.

Savcı Süreyya, ekibi ile birlikte kanala giderek Neslihan'ı köşeye sıkıştırmayı başardı. Başlarda Umut Tanrıkulu'nu tanımadığını söyleyen Neslihan, sonunda işbirliği yapmaya mecbur kaldı.

YERİ TESPİT EDİLDİ

Yerinin tespit edileceğini öğrenen Umut, peşinde olan herkese ters köşe yaptı.

Elindeki belgeleri kendi kanalında yayınlamaktan başka çaresinin olmadığını düşünen Umut, tam yayına girmek üzereyken Harun ve Kadir'in gelişiyle her şey alt üst oldu.

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Dizinin final sahnesinde;

Harun ile Kadir, Umut'u kimsenin bilmediği bir adrese götürdüler. Umut'a Harun'un yıllardır Rıza'yı koruyan kişi olduğunu söyleyen Kadir, kapının açılmasıyla büyük şok yaşadı.

İçeri Fecir ile birlikte giren Harun, ellerini bağladığı Umut'u düşmanının kucağına bıraktı...