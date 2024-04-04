Süper kahraman Umut, Emirkıran Ailesi'ne karşı! 'Bir anne-baba 17 yaşında çocuğa neden araba verir'

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Dizinin yeni bölümünde;

Fecir ile bağış töreninde bir araya gelen Umut, her sözü ile düşmanını biraz daha iğneledi.

Aynı dakikalarda Rıza, kendisini öldürmek için kiralanan katil ile yüz yüzeydi…

Çok geçmeden Neşet’ten Umut’a beklenmedik bir telefon geldi. Hapishanede tatsız şeyler olduğunu öğrenen Umut, babasının yanına koştu.

Babasının öldüğünü düşünen Umut, gerçeği öğrenince derin bir nefes aldı.

Ölümle burun buruna olan Rıza’yı kimseye fark ettirmeden kurtaran kişi Harun’un ayarladığı mahkumdu.

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Meryem’in oğlu Furkan, lüks aracı ile bir kuryeye çarptı ve ölümüne neden oldu. Kötü haber Meryem’e Savcı Süreyya ile yemekteyken geldi.

Meryem, ehliyeti dahi olmayan oğlunu kurtarmak için abisi Bünyamin’in kapısını çaldı.

Asmayın suratınızı Bünyamin Emirkıran hayattayken size kimse dokunamaz!

Olay yerine giden Savcı Süreyya, bütün tutanakları ve ifadeleri aldı.

Bünyamin’in yardım için aklına gelen ilk kişi Harun oldu. Şoförünün bir kazaya karıştığını ve kuryenin öldüğünü söyleyen Meryem, Harun’a bu davada titizlikle çalışmasını istedi.

Büroya döndüğünde odasında kendisini bekleyenleri gören Harun, Fecir’i Rıza’yı kurtaran kişinin kendisi olmadığı konusunda ikna etmeye çalıştı… Başarılı da oldu.

Alev’e gönlünü kaptıran Fecir, adım adım genç avukatı takip etmeye devam etti. Başlarda Fecir’i reddeden Alev, Fecir’in ağzından kaçırdığı cümlenin ardından akşam yemeği teklifini kabul etti.

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Harun, kuryeye çarptığı iddia edilen şoför ile görüşürken; Umut ve Neşet de acılı ailenin yanındaydı.

Neşet’i de yanına alarak olay yerine giden Umut, davanın seyrini değiştirecek bir detayı yakaladı.

İlk duruşmada müvekkilini kurtaracağının garantisini veren Harun, bir kez daha Umut’un hamlesi ile bozguna uğradı.

Elindeki kanıtları mahkemeye sunan Umut, şoförün tutuklanmasını sağladı.

Kazayı yapan asıl kişinin Furkan olduğunu öğrenen Harun, Kadir’e hesap sordu.

Bir anne-baba 17 yaşında çocuğa neden araba verir?

Emirkıranlar’ın pisliklerin, temizlemekten sıkılan Harun, davayı Alev’e verdi.

Umut, yalancı şahitlik yaparak babasının hapse girmesine katkıda bulunan Makbule ile yıllar sonra karşılaştı. Babasının dosyasını yeniden açtırabilmek için Makbule’den yardım isteyen Umut, ona telefon numarasını bıraktı.

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Umut’u takip eden Azad, gelişmeleri Fecir’e anlattı. Rıza’dan kurtulmayı başaramayan Fecir, Azad’a Makbule’yi öldürmesi için talimat verdi.

Babasını ziyarete giden Umut, ona güzel haberi verdi. Uzun süre oğlunu hatırlamayan Rıza, söyledikleri ile Umut’un kalbine dokundu.

Avukat benim bir oğlum mu var? Çıkarın beni buradan… Oğlum için çıkarın…

Farkında olmadan her geçen gün Umut’a biraz daha yakınlaşan Rüya, genç avukatın geçmişin, araştırdı. Rüya, sorduğu kritik soru ile her şeyin tesadüf olduğunu söyleyen Umut’u köşeye sıkıştırdı.

Babanın eski bir Emirkıran çalışanı olması da mı mesela?

Makbule’yi öldürmek için talimat alan Azad, Fecir’in bu isteğini yerine getirmedi.

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Ben senin için her şeyi yaparım ama insan öldüremem…

Kuryenin hayatını kaybettiği kazanın ikinci duruşmasında Umut ile Rüya karşı karşıya geldiler.

Umut, elindeki delilleri mahkeme başkanına tek tel sunarak kazayı yapan asıl kişinin 17 yaşındaki Furkan olduğunu ispat etti.

Bu bir kaza değil, cinayettir. Ve bu cinayetin Failleri Furkan Laçiner ile annesi Meryem Laçiner’dir…

Her şeyin ortaya çıkmasının ardından panik yaşayan ve yurtdışına kaçma planları yapan Meryem ile Furkan, polisler tarafından yakalandı.

Fecir ile Alev’in akşam yemeği Rüya’nın telefonu ile bölündü. Fecir’in kardeşi ile konuştuğu sırada internete düşen videoyu izleyen Alev, hızlı bir vedanın ardından Umut’un ofisine gitti.

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Ofisteki gizli odayı bulan Alev, Umut’un gerçek niyetini anladı.

Dizinin final sahnesinde;

Vicdan azabına yenilen Makbule, Umut’u arayarak ona her şeyi anlatacağını söyledi. Makbule’nin verdiği adrese giden Umut, tek tanığının öldürüldüğünü görünce şoke oldu.

Bir anda eve gelen polisler, cesedin başında buldukları Umut’u büyük bir çaresizlikle karşı karşıya bıraktılar: