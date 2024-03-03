×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Taş Kağıt Makas oyuncularından yeni bölüm tüyoları!

Güncelleme Tarihi:

#Taş Kağıt Makas#Kanal D#Ozan Güven
Taş Kağıt Makas oyuncularından yeni bölüm tüyoları
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 15:29

Kanal D’nin, Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği Taş Kağıt Makas dizisinin oyuncularından Ozan Güven ve Burak Yörük, Set Ekstra programının sorularını yanıtladılar. Kendi karakterleri üzerinden dizinin nasıl bir yola gireceğini anlatan oyuncular, ufak tüyolarla da merak unsuru yarattılar.

Haberin Devamı

Burak Yörük: "Fecir ters köşe bir rol!"

Dizinin başrol oyuncularından Burak Yörük, karakteri "Fecir" hakkında Set Ekstra muhabiri Asiye Acar'a önemli açıklamalarda bulundu!



Ozan Güven'den, "Taş Kağıt Makas" ile muhteşem dönüş!

Uzun bir aradan sonra "Avukat Harun" karakteriyle ekranlara dönen Ozan Güven önemli açıklamalarda bulundu!

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taş Kağıt Makas#Kanal D#Ozan Güven

BAKMADAN GEÇME!