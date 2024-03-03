Taş Kağıt Makas oyuncularından yeni bölüm tüyoları!

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Kanal D’nin, Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği Taş Kağıt Makas dizisinin oyuncularından Ozan Güven ve Burak Yörük, Set Ekstra programının sorularını yanıtladılar. Kendi karakterleri üzerinden dizinin nasıl bir yola gireceğini anlatan oyuncular, ufak tüyolarla da merak unsuru yarattılar.
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Burak Yörük: "Fecir ters köşe bir rol!"
Dizinin başrol oyuncularından Burak Yörük, karakteri "Fecir" hakkında Set Ekstra muhabiri Asiye Acar'a önemli açıklamalarda bulundu!
Ozan Güven'den, "Taş Kağıt Makas" ile muhteşem dönüş!
Uzun bir aradan sonra "Avukat Harun" karakteriyle ekranlara dönen Ozan Güven önemli açıklamalarda bulundu!