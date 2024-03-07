Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nda sırlar gün yüzüne çıktı

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Kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal ve Bülent Seyran gibi güçlü oyuncuları buluşturan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” dizisinin ikinci bölümüne Büşra Korkmaz cinayeti ile ilgili Fecir Emirkıran’ın (Burak Yörük) itirafı damga vurdu. Ozan Güven’in canlandırdığı Avukat Harun Yakar’ın yerleştirdiği gizli kamera ile gün yüzüne çıkan gerçek, izleyicide şok etkisi yarattı. 22 yaşındaki konservatuvar öğrencisi Büşra Korkmaz’ın katil zanlısının Fecir Emirkıran olduğunu öğrenen Harun’un, davanın seyrini değiştirecek hamlelerinin neler olacağı ilerleyen bölümlerinde belli olacak.

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KADRİ PALAZ VE HARUN YAKAR’I BİRLEŞTİREN CİNAYET

“BU DÜNYADA HİÇ KİMSE BABASI ÖLMÜŞ BİR ÇOCUK KADAR KUVVETLİ OLAMAZ”

Taş Kağıt Makas’ın yayınlanan ikinci bölümü Kadri Palaz (Hüseyin Avni Danyal) ve Harun ilişkisini de su yüzüne çıkardı. Kadri’nin Harun’a “Bu dünyada hiç kimse babası ölmüş bir çocuk kadar kuvvetli olamaz.” dediği sahne ikili arasındaki ilişkiye dair merakı arttırdı. Kadri’nin Harun’un hayatında sadece bir müvekkil olmadığı; babasının ölümünden sonra Kadri Palaz tarafından büyütülen Harun’un Kadri’nin hem avukatı hem de sırdaşı olduğu ortaya çıktı.

FECİR EMİRKIRAN’IN BABA TRAMVASI HERKESİN YÜREĞİNE DOKUNDU

Taş Kağıt Makas’ın ekrana gelen yeni bölümü heyecanlı sahneleri ile olduğu kadar, duygusal sahneleri ile de dikkat çekti. Dizinin bu bölümünde Fecir’in babası ile olan ilişkisine dair detaylar ekrana geldi. Fecir’in çocukluğundan bu yana babası tarafından baskı altında büyütüldüğün ve şiddete maruz kaldığının ekrana geldiği sahneler seyircinin yüreğine dokundu.





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HARUN YAKAR BÜYÜK PATRON İLE BAŞBAŞA

Taş Kağıt Makas final sahnesi ile de izleyiciyi ekran başına kilitledi. Fecir, Harun Yakar’ın ofisine giderek ondan avukatlığını yapmasını istedi. Harun ise Fecir’in karşısına cinayeti itiraf ettiği görüntüleri koydu. Sonrasında Kadri ve Umut Harun’a ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Harun ise o anlarda Fecir’in babası ile buluştu. Büyük patronun Harun Yakar ile neden buluştuğu dizinin üçüncü bölümünde ortaya çıkacak.

“Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” yeni bölümleri ile Çarşamba akşamı Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.