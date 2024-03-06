'Taş Kağıt Makas'ın 2. bölümünde neler oldu? 'Masumiyet hiçbir çocuğun babasız kalmasını engellemiyor'

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Dizinin önceki bölümünde;

Büşra toprağa verilirken, acılı ailesini teselli edenlerin başında Umut ve babası Rıza vardı. Sirenlerin böldüğü cenaze töreninde Rıza cinayet şüphesi ile gözaltına alındı. Umut’un olayı ihbar edenin kendileri olduğunu söylemesi de duruma engel olmaya yetmedi.

Mezarlığın ortasında eli kolu bağlı bir şekilde kalan Umut’u tesadüfen tanıştığı Alev teselli etti.

Ekip otosuna bindirilen Rıza, yolun yarısında karakol yerine başka bir yere götürüldüğünü fark etti.

Rıza, kendini bekleyen kötü sürprizden habersizdi.

Televizyon kanallarında geçen son dakika bütün mahalle sakinlerinde soğuk duş etkisi yaptı.

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Olup bitene inanamayan Umut, soluğu babasının yanında aldı. Umut’u Rıza’nın katil damgası yemesinden daha çok onu tanımaması yaraladı.

Rıza yüksek güvenlik önlemleri ile adliyeye götürülürken, içinde Büşra’nın babası Haydar’ın ve komşularının bulunduğu kalabalık bir grup onu yuhaladı.

Büşra’nın yakınları tarafından saldırıya uğrayan Umut, can havli ile içeriye girip Rıza’yı gözaltına alan polislere babasının masum olduğunu anlatmaya çalıştı.

Umut bu dakikalarda hayatını bütünüyle değiştirecek olan Fecir ve Harun ile aynı karede olduğundan habersizdi.

Günün sonunda Harun, Fecir’e karşı zaferini kazandı ve Kadir’i nezaretten çıkardı.

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Karakoldaki masanın üzerinde babasının dosyası duran Umut, o geceye ait kamera kayıtlarını gördü.

Dizinin yeni bölümünde;

Annesiyle abisinin mezarına giden Umut, 12 yıl önce yaşanan kazayı kare kare hatırladı.

Büyük bir çaresizlik içinde ne yapacağını düşünen Umut, karşısında bir anda avukat Harun'u görünce ondan yardım istedi.

Umut'un avukatlık için gece gündüz çalışacağını söylemesi Harun'u ikna etmeye yetmedi.

Masumiyet hiçbir çocuğun babasız kalmasını engellemiyor

Saatler sonra mahalleye dönen Umut, kendisini bekleyen öfkeli kalabalıkla karşılaştı. Genç adam tüm çabasıyla babasının masum olduğunu anlattı ancak kimseyi inandıramadı.

Olay yerinden geçen Alev, bir kez daha Umut'a yardım eli uzattı ve onu kalabalığın içinden çekip çıkardı.

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Babasını kurtarmak için çareler arayan Umut, sonunda şansını kumardan yana kullanmaya karar verdi. Şanstan daha çok güvendiği tek şey ise güçlü hafızasıydı...

Beklenen gün geldi, Umut masaya oturdu ve planladığı şekilde istediği parayı kazandı.

Ancak ters giden bir şeyler vardı. Kumarhane sahipleri Umut'un hile yaptığını düşünerek onu alıkoydular.

Umut ise planını çoktan yapmış, polisi olay yerine çağırmıştı.

Elinde bir çanta para ile Harun'un kapısına giden Umut, babasını kurtarmak için ondan bir kez daha yardım istedi. Davayı almamakta kararlı olan Harun bu kez fiyatı 300 bin dolara çıkardı.

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Mesele para değil oğlum, ben kazanamayacağım davayı almam. Senin babanın kurtulma ihtimali yok!

Duruşma günü geldiğinde; bütün deliller Rıza’yı gösteriyor ve Umut çaresizlik içinde babası hakkında verilecek olan kararı bekliyordu.

Tam o sırada kapı açıldı ve Harun içeriye girdi. Mahkeme heyetinden özür dileyen Harun, Rıza’nın avukatlığını üstlendiğini söyledi.

Defalarca kapıdan kovulan Umut, Harun’a kararını değiştiren sebebi sordu.

Bak Umut bu davada senin baş edemeyeceğin çok güçlü biri var. Henüz araştırıyorum. Zamanı gelince her şeyi öğreneceksin

Rıza ile görüşmeye giden Harun’a Umut da eşlik etti.

Olay günü yaşananları tek tek anlatan Rıza; başına gelenlerden bahsetti ve mecbur kaldığını söyledi.

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Bana inanmıyorsan beni savunma avukat bırak kaderimizde ne varsa onu yaşayalım.

Umut’u da yanına alarak ofisine dönen Harun, ona planlarından bahsetti. Duruşma günü geldiğinde; Harun davaya büyük bir hazırlık yaparak girdi.

Başkomiser tarafından tehdit ediğini anlatan Rıza’nın verdiği bilgiler doğrultusunda ilerleyen Harun, Umut’un hafızası sayesinde büyük bir delil elde etti ve bunu mahkemeye sundu.

Tahliye kararı beklerken tutukluluk halinin devam etmesi kararı Harun ve Umut’un canını sıksa da tüm Türkiye basın açıklaması sonrası Rıza’nın masum olduğunu öğrendi.

Harun’un basın açıklamasını izleyen Fecir, köşeye sıkıştığını hissetti.

Alev ile Umut önce Rıza’nın işyerine ardından partinin düzenlendiği mekana gittiler. Her detaya bakan ikilinin davetsiz misafirleri vardı: Fecir ve amcaoğlu…

İş birliği yaptığı kızları Fecir’in yanına gönderen Harun, masanın üzerine bıraktırdığı gizli kamera ile aradığı delile ulaştı. Görüntülendiğinden habersiz olan Fecir, Büşra’yı öldürdüğünü itiraf etti.

Harun’u ofisinde ziyaret eden Fecir, ona kendisiyle uğraşmaması için pare teklif etti. Ancak Harun’un eli Fecir’in tahmin edemediği kadar güçlüydü.

İtiraf görüntülerini izleyen Fecir, neye uğradığını şaşırdı.

Dizinin final sahnesinde;

Hukuk bürosuna giden Umut, Harun’un olmadığını öğrenince onu odasında bekledi. Umut, Fecir’in itiraf görüntülerini görünce sevinçten havalara uçtu.

Aynı dakikalarda bir işinin olduğunu söyleyerek ofisten ayrılan Harun, Fecir’in babası ile yemekteydi…

SOSYAL MEDYA 'TAŞ KAĞIT MAKAS'I KONUŞTU

* Umut’un babasını kurtarmak için her yolu denemesi. Müthiş hafızasıyla Harun’un istediği 50.000 doları bir saatte denkleştirmesi efsane bir karaktersin Umut

* Fecir'in sahnelerini soluksuz izledim. Burak bu rolle oyunculuğunu ne kadar geliştirdiğini her gün de üstüne bir şeyler katarak ilerlediğini gösteriyor bize.

* Yıllardır içime dokunan! Gerçekten bağlanıp tek solukta izlediğim bir dizi olmamıştı. Ekin baba diye çırpındıkça ben mahvoldum Ağlamaktan içim çıktı.

* Heyecan dolu bir bölümdü gerçekten. Hikaye çok güzel akıyor. Tadı damağımda kaldı diyebilirim bölüm için.

* Bu ikilinin baba-oğul ilişkisinden çok etkilendim yaaa hatta hayran kaldım.

* Soluksuz izledik ailecek hem de dizi gerçekten çok güzel akıcı merak uyandırıyor Ekin Koç'u izlemek o kadar keyifli ki...

* Harun Yakar kendini yakar da, bu davadan vazgeçmez...

* Ozan Güven efsane bir detaysın bu hayatta!

TAŞ KAĞIT MAKAS'IN 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

İşte Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’nun karakterleri;

EKİN KOÇ (UMUT TANRIKULU)





Çocuk yaşta anne ve abisini bir trafik kazasında kaybeden Umut; babası Rıza’yla birlikte, şehrin en büyük gökdelenlerinin arkasındaki dik yokuşa kurulmuş bir gecekondu mahallesinde, yoksul bir hayat sürmektedir. Hipertimezi hastalığına sahip olan Umut’un sıradışı bir hafıza yeteneği vardır. Yaşadığı her anı en küçük ayrıntılarına kadar hatırlar, çevresindeki dünyayı farklı bir şekilde algılar. Babası bir cinayet soruşturması kapsamında tutuklanınca tüm hayatı değişir. Babasının masum olduğunu ispatlamak ve adaleti sağlamak için bu yeteneğiyle birlikte kazanmaya odaklı, özgüvenli ve güçlü bir avukata dönüşür. Alev’le tanışmalarını ve ilişkilerinin ilerlemesini sağlayan en önemli etken, yine bu hatırlama yeteneği olacaktır.

SERRA ARITÜRK (ALEV DÖNERTAŞ)





Alev, zorluklar karşısında pes etmeyen, hayatı adalet ve doğruluk üzerine kurulmuş, cesur, kararlı ve zeki bir hukuk öğrencisidir. Umut ile bir belediye otobüsünde sürpriz bir şekilde tanıştıklarında aralarında özel bir bağ oluşur. Zaman zaman yolları ayrılsa da Umut’un adalet arayışında en büyük destekçisi olan Alev, adalet mücadelesi ve profesyonel başarılarıyla; yıllar içinde güçlü, bağımsız, kararlı bir avukata dönüşür.

OZAN GÜVEN (HARUN YAKAR)





Zeki, karizmatik, komik ve şeytan tüylü, yıldızı yüksek bir avukat olan Harun; karanlık bir geçmişe sahiptir. Cesur ve hırslı bir yapısı vardır ve amacına ulaşmak için her yolu denemekten çekinmez. Büyük iş adamları, mafyalar ve suç örgütleriyle olan ilişkileri, onu karmaşık ve tehlikeli sularda yol almaya iterken; her ortama uyum sağlama yeteneği ve renkli kişiliğiyle adeta bir bukalemundur. Güçlü iletişim yeteneği ve kullandığı farklı yöntemlerle kariyerinde aldığı bütün davaları kazanan Harun; lüks yaşamı, tatlı dili ve flörtöz tavırlarıyla da renkli bir özel hayata sahiptir. Bir dava yüzünden Umut’la yolları kesişen Harun, hem süreçte öğrendiği bilgilerle kendi geçmişine bir yolculuk yapacak hem de karakterinin farklı yönlerini keşfedecektir.

HANDE ATAİZİ (SÜREYYA UYAR)





Süreyya, zeki, güzel ve sert bir Cumhuriyet savcısıdır. Kendisine has bir tavrı ve müthiş bir hitabet yeteneği olan Süreyya, hukuk camiasında çekinilen, işinde çok başarılı bir kadındır. Üniversite yıllarından arkadaşı, aralarında adı konmamış bir çekim ve kıyasıya bir rekabet olan Harun’dan farklı olarak devlete, iş etiğine ve kurumlara aşırı bağlı bir hukukçudur. Savcısı olduğu bir dosyada aldığı hızlı karar, Umut’un babası için başlattığı adalet savaşını tetikleyecektir.

BURAK YÖRÜK (FECİR EMİRKIRAN)





Dışarıdan bakıldığında güçlü, çekici ve karizmatik biri gibi görünen Fecir, duygusal dalgalanmalara sahip, kibirli, maço ve öfke kontrolünü sağlayamayan bir sosyopattır. Duygularını sınırların ötesinde yaşayan Fecir, travmatik geçmişinin yaralarını iç dünyasında hissetmeye devam eder. Babasının feodal fikirleri yüzünden ona yüklediği sorumluluklarla, Emirkıran Grup'un başkanı olması için büyütülmüş Fecir; duygusal zayıflığını saklamaya çalışsa da zaman zaman dinlediği şarkılarla açık eder. Bir sosyal medya uygulamasında keşfettiği ve şarkı söyleyişinden çok etkilendiği Büşra’yla yollarının kesişmesi, herkesin hayatını değiştirecektir.

HÜSEYİN AVNİ DANYAL (KADRİ PALAZ)





Kadri Palaz, babasının ölümünden itibaren tanıdığı Harun’u adeta bir oğul gibi sahiplenmiştir. Harun’u en iyi okullarda okutup muhteşem bir avukat olmasını sağlamıştır. Kadri, Harun’u bir avukatın ötesinde bir araç olarak kullanarak hukuki arenada adeta bir satranç ustası gibi oyun oynamaktadır. Az ile yetinmeyi hiç sevmeyen Kadri Palaz’ın en büyük amacı, patronlar kulübü içerisinde kendisine de yer bulmaktır. Harun’la kurduğu baba oğul ilişkisi, aralarındaki çok kuvvetli bağ, Fecir Emirkıran davasıyla birlikte büyük bir testten geçecektir.