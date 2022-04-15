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Survivor’da takımlar karışacak mı? Gözler Survivor 2022 yeni takımlara çevrildi

#Survivor#Survivor 2022#Survivor Takımlar
Survivor’da takımlar karışacak mı Gözler Survivor 2022 yeni takımlara çevrildi

Survivor’ın yeni bölüm fragmanı akıllarda soru işaretleri oluşturdu. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da ünlüler takımı ve gönüllüler takımı arasında mücadele gerçekleşiyor. Yeni bölüm fragmanında ünlüler takımından Adem’in sakatlandığı görüldü. Bunun üzerinde konseyde Acun Ilıcalı takımlar hakkında açıklama yaptı. Peki, Survivor’da takımlar karışacak mı?

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Survivor’da takımların karışıp karışmayacağı merak konusu haline geldi. Survivor 2022 izleyicileri ünlüler takımı ve gönüllüler takımı arasındaki yarışmaları heyecanla takip ediyorlar. Yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, ‘İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı? Şu anda Adem'in sakatlığıyla bu biraz daha gündeme gelmiş oldu.’ dedi. İşte detaylar

SURVİVOR’DA TAKIMLAR KARIŞACAK MI?

Survivor’ın yeni bölüm fragmanına Acun Ilıcalı’nın açıklaması damga vurdu. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Şimdi burada kafalardaki soru şu: İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı? Şu anda Adem'in sakatlığıyla bu biraz daha gündeme gelmiş oldu. Ben de size bu konuyla ilgili yeni bir bilgi vereceğim.

Yeni bölümde Survivor’da takımların karışıp karışmayacağı durumu netleşecek.

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#Survivor#Survivor 2022#Survivor Takımlar

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