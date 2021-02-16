Survivor'da ödülü kim kazandı? Öykü ve Batuhan birbirine girdi...İşte 15 Şubat Survivor voleybol maçını kazanan takım

15 Şubat Survivor'da ödülü kazanan takım kıyasıya rekabet sonunda belli oldu. TV8 ekranlarında pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan Survivor'da yarışmacılar voleybol oyununda ter döktü. Zorlu anların yaşandığı gecede rakibini mağlup eden gönüllüler takımı ödülü kazanmanın sevincini yaşadı. Sembol oyununda ise Poyraz'ın gösterdiği mücadele takım arkadaşlarından ve ekran başındakilerden tam not aldı.

VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Zorlu parkurda ödül için takımlar karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı oyun öncesinde, ödül oyununu kazanan takım yarışmacılarının, yatak ve iki gün boyunca menemen ile kahvaltı yapacağını duyurdu.

Yemek ödülü için iki takımın da motive olmasının ardından, voleybol maçında yarışmacılar sahaya geldi. Takımlar dokuzar kişi seçildikten sonra toplam dokuz maç oynandı. En iyi dört erkek ve dört kadın yarışmacıların oyunun sonuna doğru gelmesi, maçın kaderini belirledi. Üç kişilik oyunlarda her sayı ile kenarda bekleyen yarışmacı, bir kişi ile yer değiştirdi. Müthiş oyunda Gönüllüler son seti 10-4 aldı ve maçta skor 10-4 oldu.

Böylece bu hafta Survivor'da yemek ve yatak ödül oyununu kazanan Gönüllüler oldu.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kadın ve erkek yarışmacıların ayrı ayrı yarıştığı sembol oyununda yine heyecan eksik olmadı. Performans oyunu ödülünün mercimek köftesi olduğunun açıklanmasıyla yarışmacılar parkura daha fazla konsantre oldu.

Erkekler performans oyununda ünlülerden Batuhan, gönüllülerden kazanan ise Poyraz oldu.

Performans ödülünü kazanan Poyraz'ın parkurdaki mücadelesi göz doldurdu. Batuhan'ın kazanması da takım arkadaşlarını sevindirdi.

BATUHAN VE ÖYKÜ ARASINDA GERGİNLİK

Ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı gecede Batuhan ile Öykü arasında sinirler gerildi. Oyuncu seçme sırasında yarışmacıların çoğunluğu Merve'nin ismini söyledi. Öykü Merve'nin oyunlarda Batuhan'dan daha iyi olduğunu söyledi. Batuhan Öykü'ye sinirlenerek, "Sen takım hakkında konuşamazsın." dedi. Karşılıklı seslerin yükseldiği anlarda takım arkadaşları araya girdi.

Bencillikle suçlandığını söyleyen Batuhan, Öykü'ye "Beş kişi çıkarken oyuna bana bencil diyemezsin" diyerek sesini yeniden yükseltti.

Ünlüler takımı arasında yaşanan tartışmaya tanık olan gönüllüler takımı ise olup biteni uzaktan izledi.