Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar

Survivor'ın 13. bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler, oldukça cazip bir ödül için karşı karşıya geldi. 25 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde, Acun Ilıcalı tarafından açıklanan ödül, yarışmacıları oldukça motive etti. İşte, Survivor son bölümde yaşananlar...

Survivor'da bu akşam Ünlüler–Gönüllüler, verilecek güzel ödül için rekabeti tavan yaptırdı. Ödül oyununu kazanan yarışmacıların her birinin dörder parça tavuk baget yiyeceği açıklandı.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 yeni bölümde oynanacak ödül oyunu zor bir parkurda yapıldı. Gönüllüler, ödül oyununu 10-5 skorla kazandı.

Bu sonuçla birlikte kişi başına dörder kızarmış tavuk baget ödülünü kazandılar.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da 3. haftanın dokunulmazlık oyunlarını iki takım da birer kez kazandı.

İlk oyunu kaybeden Gönüllülerde oylama sonucu eleme potasına giden isim Aleyna oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında eleme adayı ise İlayda olarak belirlendi.

Salı günü açıklanacak SMS birincileri tarafından söylenecek iki isim ile haftanın eleme adayları netlik kazanacak.