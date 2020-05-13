Survivor'da kim elendi, bu hafta kim gitti 2020? Survivor 74. son bölümde adaya kim veda etti? Şoke eden ayrılık!

Survivor'dan elenen isim, yarışmanın 12 Mayıs tarihli 74. bölümünde yanıt buldu. Şampiyonluk yarışının giderek kızıştığı Survivor'un yeni bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takımı konseyde toplandı. Futbol oyununda Ersin'in yaşadığı sakatlıktan dolayı sağlık durumu hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı, Ersin'in diskalifiye olduğunu söyledi. Diskalifiye olan ve ölen köpeği Mes'le ilgili konuşan Ersin'in söyledikleri Acun Ilcalı ve konseydeki yarışmacılara duygulu anlar yaşattı. Survivor eleme konseyinden önce iletişim oyununda mücadele veren ünlüler ve gönüllüler ise basketbol oyununda ter döktü. Kazanan takım Survivor iletişim oyununu kazandı. İşte, Survivor kim elendi, Survivor'da kim gitti? sorularının yanıtı.

SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da ada konseyinden önce yarışmacılar iletişim oyununu kazanmak için parkurda karşı karşıya geldi. Survivor 2020'nin 74. bölüm iletişim ödülü oyunu öncesinde Acun Ilıcalı, gönüllüler takımı ve ünlüler takımının ödüllerini ayrı ayrı açıkladı. Survivor’da iletişim oyunu ödülü Ünlüler ve Gönüllüler takımına göre değişti.

Gönüllüler kazanırsa, Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabından canlı yayın yapabileceğini söyledi. Ünlüler kazanırsa kendi Instagram hesaplarına bir dakikalık video koyabileceğini açıkladı.

Ödülün büyük olduğu oyunda Survivor iletişim oyununu kazanan takım 10'a 7 gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'un yayınlanan 74. bölümü ilginç anlara sahne oldu. Duygusal anların yaşandığı konseyde yarışmacılar, eleme adayını belirlemek için toplandı. Acun Ilıcalı konseyde Survivor Ersin Korkut sakatlığı yüzünden Survivor'dan ayrılmak zorunda olduğunu söyledi. Söylemekte zorlanan Ilıcalı, " Çok iyi haberler veriyoruz size ama bu sefer açıkcası kötü bir haber vereceğim. Haberi vereceğim yarışmacı Ersin" dedi.

Ersin'in elendiğini söyleyen Ilıcalı, " Ersin futbol oyununda sakatlanmıştı. Biz de mr çektirdik ve sonuçları İstanbul'a gönderdik. Hiç ama hiç beklemediğimiz bir haber geldi. Dr Metin Kuş yaptığı kontroller sonucunda Ersin bundan sonra Survivor'a devam edemeyecek. " dedi.

Survivor'dan Ersin'in sakatlığı nedeniyle ayrılmasından dolayı, eleme gerçekleşmedi.

Survivor'da Berkan ve Mert bu haftanın eleme adayı olmuştu.

SURVİVOR ELEME NE ZAMAN?

Survivor'da eleme gecesiyle ilgili bilgi veren Ilıcalı "Bu haftaki bütün oylar yarışmacılarımızın hepsinde korunarak önümüzdeki haftanın sonuna kadar geçerlidir. Bu hata Ersin elendiği için ekstra bir elenme olmayacak" dedi.

SURVİVOR ERSİN KİMDİR?

Ersin Korkut, 1977 yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. 5 kardeş olan Ersin Korkut'un babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. Sinemacı ve oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın teyzesinin oğludur. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şoförü olarak çalışan Ersin Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı ve çeşitli işler yaptı.

İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Ersin Korkut, kuzeni olan Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile oyunculuk kariyerine adım atmış oldu.

İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve “Doktor Bu Ne?” repliği ile tanınan Ersin Korkut, 2004 yılında Sevinçli Haller adlı mini T.V serisi ile televizyon dünyasına adım attı. 2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Ersin Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayat filmlerinde rol aldı.

Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer aldı. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Ersin Korkut birçok başarılı film ve dizide rol almıştır.