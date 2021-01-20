Survivor'da kim elendi, adadan kim gitti? Son bölümde Survivor'dan elenen isim belli oldu! İşte Survivor SMS sıralaması

Survivor 2021'de ikinci hafta elenen isim yapılan oylama sonrası Sancakay oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'in ekranlara gelen son bölümünde İlayda, Sancakay, Öykü ve Dora arasında gerçekleşen SMS oylamasında, Acun Ilıcalı en az oyu alarak Survivor 2021'e veda eden ismin Sancakay olduğunu duyurdu. Arkadaşlarının oylaması ile potaya giden ve SMS sıralamasında en alt sıralarda yer alan yarışmacı böylece Survivor hayallerine veda etti. Diğer yandan heyecan dolu gecede Duygu'nun sakatlanması ekranlara damga vurdu.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Ünlüler ile Gönüllüler arasında nefes kesen mücadeleler sonrası bu haftanın ilk eleme adayları İlayda ve Sancakay oldu. SMS birincisi seçilen İsmail ünlüler takımında 3. eleme adayı olarak Öykü'nün ismini söyledi. Gönüllüler takımında birinci olan Poyraz ise Dora'nın ismini verdi.

SMS oylamasının yapılmasının ardından Survivor'dan elenen isim Sancakay oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da kaybedilen dokunulmazlık oyunları sonrası her iki takımdan da birer aday potaya girdi. SMS birincisi olan Poyraz gönüllülerden Dora'yı potaya gönderirken İsmail ise Öykü'yü gönderdi. Takım arkadaşının taktik uyguladığını söyleyen Öykü gitmek istemediğini ifade etti.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 19 Ocak tarihli ekranlara gelen bölümünde yarışmacılar ilk etapta iki tane sosisli sandviç ve sembol ödül oyunu için karşılaştı. Ödül oyunu öncesinde avantajı kazanan takım ünlüler oldu.

Tüm güçlerin ortaya konduğu zorlu parkurda Steven’ın aldığı sayı ile gönüller öne geçti. Bayrak yarışına kalan oyunda Melis'in son atışı ünlülere ödülü getirdi. Sosisli ödülünü alan ünlüler karınlarını doyurma şansı elde etti.

SEMBOL OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU

Survivor yeni bölümde sezonun ilk sembol oyunu için bireysel olarak mücadele verildi. Survivor performans oyununda Ünlülerden finale kalan isim Merve olurken Gönüllülerde bu isim Aleyna'dı. İkili arasında yaşanan karşılaşmada sevinen taraf Aleyna oldu.

Erkeklerde ise sembolü alan isim Sergen oldu. Aleyna'nın seçtiği isimler Ayşe, Emin ve Steven olurken, Sergen Merve, Öykü ve İsmail'i ödüle götürdü.

SURVİVOR SANCAKAY KİMDİR?

Sancakay Ilım Morgül, 30 Ocak 1997'de İstanbul Bahçelievler'de dünyaya geldi. İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım, spora ritmik jimnastik ile başladı. Lise 3'e kadar İzmir'de okudu ve futbol kariyerine başladı. Lise 4'de Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdi ve futbol kariyerine devam etti.

Daha sonra ise futbola yöneldi. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü 2 yıl okuyan Sancakay, Rusça’nın yanı sıra İngilizce’de biliyor.

Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavını kazandıktan sonra İstanbul'a taşındı. Lisans 4. Sınıf öğrencisi olan Sancakay, 2 sezon Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrolü canlandırdı.

Aynı zamanda müzik eğitimi de alan Sancakay Ilım, uzun süredir İstanbul'da bir mekanda vokalist olarak sahne alıyor ve kendi bestelerini seslendiriyor.

ÜNLÜ DİREKTÖRÜN YEĞENİ ÇIKTI

Galatasaraylı eski futbolcu Barış Özbek'in yanı sıra futbol camiasından bir ismin daha yarışmaya katıldığı ortaya çıktı. Ünlü teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğeni Sancakay Ilım, Survivor 2021'de Gönüllüler Takımı'nda mücadele ediyor. Sancakay Ilım, dayısı olan Ünal Karaman ile bazı fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşıyor.

GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

SMS birincisi seçilen Poyraz ise 3. eleme adayı olarak Reşat'ın ismini söyledi. SMS oylamasının yapılmasının ardından Survivor'dan elenen isim Sena oldu. Sena, izleyicilerden toplam yüzde 33 oy oranı alarak yarışmadaki hayallerine veda etti.