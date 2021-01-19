Survivor Duygu'ya ne oldu, diskalifiye mi edilecek? Survivor Duygu Serap Salman'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Survivor 2021 yarışmacılarından olan Duygu Serap Salman pazartesi günü yarışmaya yedeklerden dahil olmuştu. Yarışmanın 19 Ocak'ta ekranlara gelen son bölümünde sembol oyununda Duygu parkurda ayağı takılarak düştü. Gözyaşlarına hakim olamayan Duygu Doktor Metin Kuş'un müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

SURVİVOR DUYGU DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Ambulans ile hastaneye kaldırılan Duygu'nun sağlık durumu ve yarışmadaki akıbeti, tedavi sürecinin ardından belli olacak.

Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan Duygu'nun sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Önceden talihsiz bir kaza geçirmişti. Bu konuyla ilgili ekstra bir hassasiyeti var. Dolayısıyla geçmişten kalma travma ile beraber reaksiyonu fazla olmuş olabilir.

Doktorumuz hemen ilk müdahaleyi yaptı. Kontrol için hastaneye film çektirmeye gönderdik. En kısa sürede haber alıp hemen size de ileteceğiz. Emin ellerde." dedi.

SURVİVOR DUYGU KİMDİR?

19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da doğan Duygu Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde eğitim gördü. Savaşçı, başarmayı seven, çalışkan bir insan olduğunu ifade eden Survivor Duygu İstanbul'da yaşıyor ve Altı yaşından beri sporla ilgileniyor.

Survivor Duygu; voleybol, futbol, hentbol, MMA kickboks, crossfit sporları ile ilgilenmiş.