Haber Giriş: 28.03.2020 - 13:03,
Survivor'da kavga... Takım arkadaşını üzerine yürüdü!
Ünlüler ve Gönüllüler'in kıyasıya mücadele ettiği Survivor'a Mert ve Barış arasındaki kavga damga vurdu.
2 aydır aynı takımda yarışan ikili dün akşam oynanan erzak oyununda karşı karşıya geldi.
Barış'ın "Avantaj oyununa çıkmayınca, parkura ısınamıyorsun" sözlerine sinirlenen Mert, takım arkadaşının üzerine yürüdü.
İkili, Ersin, Sercan ve Berkan'ın araya girmesi ile ayrıldı.
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