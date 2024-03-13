Survivor'da hırsızlık şoku... Mehmet Ali Erbil, müstakbel damadı Poyraz'a sahip çıktı

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Ilıcalı önceki akşam programda acil durum ada konseyini topladı ve “Poyraz, bir Dominik vatandaşının evine çuvalla giriyor. Ev normal şartlarda silahlı güvenliklerle korunuyor. Poyraz, evde yiyecek ne varsa çuvala doldurup yoluna devam ediyor. Normal şartlarda adam polise gidecekti. Polis gelip Poyraz’ı alacaktı. Biz müdahale ettik” açıklamasını yaptı.

Acun Ilıcalı, yarışmacıya “Survivor” tarihinde görülmemiş bir ceza vereceğini söyledi:

“Eğer tek başınaysan 15 ödülden yararlanamayacaksın. ‘Ben de varım’ diyen varsa Poyraz’ın cezasında indirime gideceğiz.”

Ilıcalı’nın sorusunun ardından Batuhan Karacakaya, Yasin Obuz, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş, Aysu Keskin de olayın içinde olduğunu açıkladı ve 4 ödülden men cezası aldılar. Mehmet Ali Erbil de “Söylemezsem Olmaz” programında kızı Yasmin Erbil’in sevgilisi Yiğit Poyraz’ın karıştığı hırsızlık olayıyla ilgili “Poyraz Robert Kolejli ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Gayet saygın bir aileden geliyor. İnsan açlıkla her şeyi yapar ki sadece tek başına da yapmamış. Bu kadar üzerine gitmesinler” diyerek destek oldu.

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