×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Survivor'da hırsızlık şoku... Mehmet Ali Erbil, müstakbel damadı Poyraz'a sahip çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Survivor#Acun Ilıcalı#Mehmet Ali Erbil
Survivorda hırsızlık şoku... Mehmet Ali Erbil, müstakbel damadı Poyraza sahip çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 09:31

ACUN Ilıcalı, “Survivor All Star”da yarışan Yiğit Poyraz’ın Dominikli bir ailenin evine girip hırsızlık yaptığını açıkladı.

Haberin Devamı

Ilıcalı önceki akşam programda acil durum ada konseyini topladı ve “Poyraz, bir Dominik vatandaşının evine çuvalla giriyor. Ev normal şartlarda silahlı güvenliklerle korunuyor. Poyraz, evde yiyecek ne varsa çuvala doldurup yoluna devam ediyor. Normal şartlarda adam polise gidecekti. Polis gelip Poyraz’ı alacaktı. Biz müdahale ettik” açıklamasını yaptı.

Survivorda hırsızlık şoku... Mehmet Ali Erbil, müstakbel damadı Poyraza sahip çıktı

Acun Ilıcalı, yarışmacıya “Survivor” tarihinde görülmemiş bir ceza vereceğini söyledi:

“Eğer tek başınaysan 15 ödülden yararlanamayacaksın. ‘Ben de varım’ diyen varsa Poyraz’ın cezasında indirime gideceğiz.”

Ilıcalı’nın sorusunun ardından Batuhan Karacakaya, Yasin Obuz, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş, Aysu Keskin de olayın içinde olduğunu açıkladı ve 4 ödülden men cezası aldılar. Mehmet Ali Erbil de “Söylemezsem Olmaz” programında kızı Yasmin Erbil’in sevgilisi Yiğit Poyraz’ın karıştığı hırsızlık olayıyla ilgili “Poyraz Robert Kolejli ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Gayet saygın bir aileden geliyor. İnsan açlıkla her şeyi yapar ki sadece tek başına da yapmamış. Bu kadar üzerine gitmesinler” diyerek destek oldu.

Haberin Devamı

Survivorda hırsızlık şoku... Mehmet Ali Erbil, müstakbel damadı Poyraza sahip çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Survivor#Acun Ilıcalı#Mehmet Ali Erbil

BAKMADAN GEÇME!