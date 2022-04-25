Survivor'da ortalık bir anda karıştı! 'Keşke en başından beri takımlar böyle olsaymış'

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Survivor All Star'da takımların karışmasının ardından yarışmacılar 3. dokunulmazlık oyununa çıktı. İlk dokunulmazlığı gönüllüler ikincisini ise ünlüler takımı kazanmıştı.

Dün akşam ekrana gelen bölümde üçüncü dokunulmazlık mücadelesi için iki takım da parkurdaki yerlerini aldı.

İlk tur da kadın yarışmacılar mücadele etti. Oyuna hızlı başlayan ünlüler avantajı kullanamadı ve gönüllüler takımı kadın yarışmacıları durumu 1- 0'a getirdi.

İkinci tur erkekler mücadelesine sahne oldu. Çekişmeli geçen yarışı gönüllüler takımı kazandı ve durumu 2 - 0'a getirdi.

Gönüllüler hem dokunulmazlık oyununu kazandı hem de pide ödülünün sahibi oldu.

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OYUN ÖNCESİ GERGİNLİK

Oyun öncesi yarışmacıların düşüncelerini öğrenen sunucu Murat Ceylan, Barış Murat Yağcı'ya söz hakkı verdi.

Yeni takımını çok sevdiğini söyleyen Barış, 'Ben takımımdan çok umutluyum, Survivor'ın başından beri böyle takımla başlasaydık daha iyi olurmuş o kadar mutluyum. Takımıma sonuna kadar güveniyorum, aramızdaki enerji çok yüksek sabaha kadar sohbet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Barış'ın sözlerine sinirlenen Nagihan, 'Bence kendi dışında potaya girecek adayların olması onu rahatlatmıştır, böyle konuşmalar yapıyor. Ben her zaman senin hakkını savundum sen varken de yokken de! Yeri geldi üç hafta izin istedin senin adını yazmadım, bize haksızlık yaptığını düşünüyorum.' dedi.

KAFA KAFAYA GELDİLER

Erkekler mücadelesinde Barış ile Ogeday karşı karşıya geldi. Oyunu kaybeden Barış sinirlenip atış parkurunu devirdi. Barış'ın bu hareketi Nagihan'ı çileden çıkardı. Barış'ı oyunun düzenini bozmakla suçlayan Nagihan rakibinin üzerine yürüdü. Bir ara kafa kafaya gelen ikiliyi diğer yarışmacılar ayırdı. Nagihan, Barış'ı nankörlükle suçladı!

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BARIŞ NANKÖRLÜK YAPTI!

Atakan, Nagihan, Perviz ve Barış arasında yaşanan tartışma ada konseyine de taşındı. Acun Ilıcalı’dan söz alan Atakan, ‘Biz Barış’ın huzurunu kaçıracak ne yaptık? Kendisi kendi erzağımızı verdiğimiz için mi huzursuz oldu, ateşini yaktık diye mi oldu? Takımdan ayrılırken bizden helallik istedi. Daha sonrasında oyun öncesi bu şekilde konuşması enteresan geliyor. Yersiz oldu. Yüzlerce nankör tanıdım hiçbirisi kedi değildi!

ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı eleme konseyine gitti. İlk aday olarak Gökhan Keser'i belirleyen ünlüler bu kez Sude ve Barış arasında seçim yaptı. Daha fazla oy alan Barış üçüncü eleme adayı oldu.

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Eleme potasına giden Barış, 'Benim açımdan hiçbir sıkıntı yok. Yeni takımımda potaya çıkıyor olmam çok farklı bir duygu. Çember daralıyor, ben hiçbir şeyi sorgulamam neyse onu da yaparım. Sadece son dokunulmazlığı almalarını istiyorum. Hayırlısı olsun hakkımız da!' ifadelerini kullandı.